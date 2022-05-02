Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs kira zammı kaç TL, yüzde kaç oldu? TEFE TÜFE Kira zammı hesaplama ekranı 2022!

Mayıs ayının ilk günlerinde kiralarının ne kadar artacağını merak eden kiracılar kira artış oranını sorguluyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belirlenen kira artış oranlarında tavan fiyat belirleniyor. Kiracı ve ev sahibi anlaşma yaparak belirlenen miktarın daha altına sözleşme imzalayabiliyor. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs kira zammı kaç TL, yüzde kaç oldu? İşte detaylar!