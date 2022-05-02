Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs kira zammı kaç TL, yüzde kaç oldu? TEFE TÜFE Kira zammı hesaplama ekranı 2022!

Mayıs ayının ilk günlerinde kiralarının ne kadar artacağını merak eden kiracılar kira artış oranını sorguluyor. Her ay TÜİK tarafından açıklanan verilere göre belirlenen kira artış oranlarında tavan fiyat belirleniyor. Kiracı ve ev sahibi anlaşma yaparak belirlenen miktarın daha altına sözleşme imzalayabiliyor. Peki, Mayıs ayı kira artış oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs kira zammı kaç TL, yüzde kaç oldu? İşte detaylar!
MAYIS 2022 KİRA ARTIŞ ORANI NETLEŞTİ Mİ?
Mayıs 2022 kira artış oranı açıklanmadı. Nisan ayı enflasyon oranının açıklanmasının hemen ardından kira artış oranı belli olacak.
KİRA ARTIŞ ORANI NASIL HESAPLANIR?
Geçen yılın aynı oranına göre: Yİ-ÜFE ya da TÜFE üzerinden geçen yılın aynı ayına göre değişim oranı baz alınarak kira artışı hesaplanır. 12 aylık ortalama: 12 aylık TÜFE ve Yİ-ÜFE aylık ortalaması toplanır ve 2'ye bölünür. Kira artışı, çıkan sonuç üzerinden hesaplanır.