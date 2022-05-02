Geri ödemesiz en az 12.000 TL'den fazla para veriliyor! E-devlet'ten hemen kontrol edin! Kim kaç para alacak?

Doğum yardımında kişilerin yardım ücretleri maaşları üzerinden hesaplanacak olup 112 gün üzerinden verilecek. Hem de bu yardımın tamamıyla geri ödemesiz olacağı remi açıklama ile duyuruldu. Genel olarak bu yardımlar ise şu şekildedir. Çocuk parası, doğum yardımı, süt ya da emzirme parası, kreş parası ve son olarak da yarım günlük iş parası.
Yardım Miktarları Nasıl Öğrenilir ve Başvuru Nasıl Yapılır?
Yardımdan yararlanmak isteyen vatandaşlar yardım şartlarını ve müracaatlarını e-devlet üzerinden yapacaklar. İlk olarak tespit edilen şifre ve T.C. kimlik numaraları ile sisteme giriş yapmaları gerekmektedir. Sonrasında arama kısmına SSK yardım müracaat yazıp sorgulatmaları gerekiyor.
Arama sonunda karşınıza çıkan adreste ki formu dikkatli ve kusursuz bir şekilde doldurup müracaat yapabilirisiniz. Bu işlemin sonrasında müracaatının kabul edilmesi halde alıncak yardım parasını da öğrenebilirsiniz. Başvurular genel olarak 15 ile 30 iş günü içinde sonuçlanmaktadır. Hem de kişilerin tek bir müracaat hakları da bulunmamaktadır. Başvurusu kabul edilmeyen vatandaşlar gelişen günlerde tekrara müracaat da bulunabilirler.