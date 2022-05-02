FED faiz artırırsa bitcoin, borsa ne olur? FED faiz yükseltirse dolar, altın ne olur, yükselir mi? FED faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Fed'in 3-4 Mayıs toplantısından önceki son konuşmasını yapan Powell, Fed'in bir çok üyesinin bir veya daha fazla 50 baz puan artırılmasının uygun olduğunu düşündüğünü ifade etti.

Piyasaların iletişimlerine doğru tepkiyi verdiğini kaydeden Fed Başkanı, "Yüzde 2 enflasyona dönmeye kararlıyız. Bu nedenle daha hızlı hareket etmek uygun; Mayıs toplantısında 50 baz puan artırım artık masada" dedi.