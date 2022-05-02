BAYRAMDA BORSA AÇIK MI 2022? 2,3,4 Mayıs borsa İstanbul (BİST) kaça kadar açık? Borsa ne zaman açılacak? soruları bir çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Borsayı yakından takip edenler bayramda borsaların çalışma durumunu araştırmaya başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurumları kapalı oluyor. Peki borsaların durumu ne? İşte konuya ilişkin bilgiler...