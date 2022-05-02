BAYRAMDA BORSA AÇIK MI 2022? 2,3,4 Mayıs borsa İstanbul (BİST) kaça kadar açık? Borsa ne zaman açılacak? soruları bir çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Borsayı yakından takip edenler bayramda borsaların çalışma durumunu araştırmaya başladı. Bilindiği üzere resmi tatillerde ve dini bayramlarda kamu kurumları kapalı oluyor. Peki borsaların durumu ne? İşte konuya ilişkin bilgiler...
BAYRAMDA BORSA AÇIK MI 2022?
Borsa İstanbul (BİST) bayramda açık mı sorusuna yanıt aranıyor. Ramazan Bayramı resmi tatil olmasından ötürü 2,3,4 Mayıs'ta Borsa İstanbul kapalı olacaktır. Borsa İstanbul (BİST) bayram süresince çalışmayacak.
BORSA İSTANBUL NE ZAMAN AÇILACAK?
Borsa İstanbul, Ramazan Bayramı süresince kapalı olacağı için bayramın sona ermesinin ardından 5 Mayıs Perşembe günü yeniden açılarak vatandaşlara hizmet verecek.