Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? 2 Mayıs Pazartesi benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı? Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatları kaç TL sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan araç sahipleri güncel akıryakıt fiyatlarını oldukça merak ediyor ve Ramazan Bayramı'nda yola çıkmadan önce bütçesini ayarlamak istiyor. İşte güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.
2 MAYIS AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?
Brent petrol varil fiyatı 107 dolar seviyelerine yükseldi. Bu gelişme sonrasında Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam geldi. 29 Nisan gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.
İSTANBUL, ANKARA, İZMİR AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN FİYATLARI
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL