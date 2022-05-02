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    • Ekonomi
    • 02.05.2022 16:10
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    • 02.05.2022 16:10
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    Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? 2 Mayıs Pazartesi benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı? Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatları...

    Ramazan Bayramı idrak edilirken bol bol gezen, misafirliğe giden vatandaşlar akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? 2 Mayıs Pazartesi benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı sorularının yanıtlarını araştırıyor. Ülke genelinde milyonlarca araç sahibi var ve en merak edilen konular arasında akarkayıt fiyatları yer alıyor. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) benzin ve motorine zam ya da indirim geldiğinde duyuruyor ve güncel bir fiyat farklılığı olup olmadığı merak ediliyor. İstanbul, Ankara ve İzmir illerinde Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatlarının kaç TL olduğunu haberimizden öğrenebilirsiniz.

    takvim.com.tr
    Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022?

    Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? 2 Mayıs Pazartesi benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı? Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatları kaç TL sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan araç sahipleri güncel akıryakıt fiyatlarını oldukça merak ediyor ve Ramazan Bayramı'nda yola çıkmadan önce bütçesini ayarlamak istiyor. İşte güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.

    2 MAYIS AKARYAKIT FİYATLARI NE KADAR?

    Brent petrol varil fiyatı 107 dolar seviyelerine yükseldi. Bu gelişme sonrasında Türkiye'de akaryakıt fiyatlarında zam geldi. 29 Nisan gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam geldi. Zammın ardından benzinin litre fiyatı İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.

    İSTANBUL, ANKARA, İZMİR AKARYAKIT BENZİN, MOTORİN FİYATLARI

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,00 TL

        İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,02 TL

        Ankara'da benzin litre fiyatı 20.44 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı 22.10 TL

        İzmir'de benzin litre fiyatı 20.44 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı 22.11 TL
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        Haberler Ekonomi Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? 2 Mayıs Pazartesi benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı? Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatları...
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