Akaryakıt fiyatları ne kadar 2022? 2 Mayıs Pazartesi benzin, motorin, LPG zam ya da indirim var mı? Opel, BP, Shell, Total akaryakıt fiyatları kaç TL sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir'de yaşayan araç sahipleri güncel akıryakıt fiyatlarını oldukça merak ediyor ve Ramazan Bayramı'nda yola çıkmadan önce bütçesini ayarlamak istiyor. İşte güncel bilgiler haberimizde yer alıyor.