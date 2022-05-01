🍬BAYRAM ŞEKERİ KİLOSU NE KADAR? En ucuz bayram şekeri hangi markette? 2 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS bayram şekeri fiyat listesi!

1 KİLO BAYRAM ŞEKERİ NE KADAR, KAÇ TL 2022? Ramazan Bayramı gelirken marketlerdeki bayram şekeri fiyatları da merak konusu oldu. Şeker bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı'nda şeker ikramı olmazsa olmazlarımızdan. Hal böyle olunca vatandaşlar zincir marketlerdeki bayram şekerlerinin fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle A101-BİM-ŞOK-MİGROS ve CARREFOURSA'da bayram şekerlerinin fiyatı sıklıkla sorgulanıyor. Peki BAYRAM ŞEKERİ KİLOSU NE KADAR? En ucuz bayram şekeri hangi markette? İşte 2 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS bayram şekeri fiyat listesi...