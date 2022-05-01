🍬BAYRAM ŞEKERİ KİLOSU NE KADAR? En ucuz bayram şekeri hangi markette? 2 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS bayram şekeri fiyat listesi!

1 KİLO BAYRAM ŞEKERİ NE KADAR, KAÇ TL 2022? Ramazan Bayramı gelirken marketlerdeki bayram şekeri fiyatları da merak konusu oldu. Şeker bayramı olarak da bilinen Ramazan Bayramı'nda şeker ikramı olmazsa olmazlarımızdan. Hal böyle olunca vatandaşlar zincir marketlerdeki bayram şekerlerinin fiyatlarını araştırmaya başladı. Özellikle A101-BİM-ŞOK-MİGROS ve CARREFOURSA'da bayram şekerlerinin fiyatı sıklıkla sorgulanıyor. Peki BAYRAM ŞEKERİ KİLOSU NE KADAR? En ucuz bayram şekeri hangi markette? İşte 2 Mayıs A101-BİM-ŞOK-MİGROS bayram şekeri fiyat listesi...
BAYRAM ŞEKERİ KİLOSU NE KADAR?
A101-BİM-ŞOK-MİGROS ve CARREFOURSA'da satılan bayram şekeri fiyatları şöyle; (Listede yer alan bayram şekerleri fiyatlarında marketlerin internet fiyatları baz alınmıştır. Zamanla değişkenlik gösterebilir. Ayrıca bazı markalar şubelerde satılmıyor da olabilir.)
BİM 2022 bayram şekeri fiyat listesi
Black Joley Çikolata Kaplı Meyve Aromalı Dolgulu Şeker 500 G; 14.90 TL
Buono Bayramlık Keyifler 300 G; 24.90 TL
Buono Boz Antep Fıstıklı Mini Çikolata 194 G; 14.90 TL
Buono Bütün Fındıklı Sütlü Çikolata Çeşitleri 360 G; 34.90 TL
Frutto Bonbon Dolgulu Yumuşak Şeker 350 G; 11.90TL
Hazine Karışık Draje 230 G; 12.90 TL
Jel Party Meyve Aromalı Jöle Şekerleme 500 G; 15.90 TL
Kahve Dünyası Karışık Dolgulu Sütlü ve Bitter Çikolata; 35 TL
Kent Assortment Şeker 375 G; 12.50 TL
Kent Lokumcuk Yumuşak Şeker 350 G; 14.90 TL
Kent Sütlü Toffe Şeker 375 G; 12.50 TL
Sert Bondon Çeşitleri 500 G; 11.95 TL
Ülker Ece Bütün Fındıklı ve Kremalı Sütlü Çikolata 350G; 32.90 TL
Ülker Hobby Fındıklı Bar 250 G; 17.75 TL
Ülker Krema Dolgulu ve Pirinç Patlaklı Sütlü Çikolata 500G; 32.90 TL
Ülker Poşet Şeker Çeşitleri 350 G; 14.90 TL
Wolf Spesiyal Krema Dolgulu Çikolata 265 G; 24.90 TL
Wolf Sütlü Çikolatin 400 G; 24.90 TL
Wonne Sütlü Bitter Madlen Çikolata 288 G; 18.9 TL
A101 2 Mayıs bayram şekeri fiyat listesi
Bayram Sert Şeker Kahveli 500 G ₺5,50
Bayram Sert Şeker Sütlü 500 G ₺5,50
Cihan Bonbon Sert Şeker Kahveli 500 G ₺11,95
Cihan Bonbon Sert Şeker Sütlü 500 G ₺11,95
Cihan Cimon Sert Şeker Kahveli 350 G ₺9,95
Cihan Cimon Sert Şeker Meyveli 350 G ₺9,95
Cihan Cimon Sert Şeker Sütlü 350 G ₺9,95
Cihan Toffee Yumuşak Şeker Kakaolu 350 G ₺9,95
Cihan Toffee Yumuşak Şeker Meyveli 350 G ₺9,95
Cihan Toffee Yumuşak Şeker Sütlü 350 G ₺9,95
Cihan Yumuşak Şeker Kakaolu 350 G ₺9,95
Cihan Yumuşak Şeker Meyveli 350 G ₺9,95
Cihan Yumuşak Şeker Sütlü 350 G ₺9,95
Evliya Bayram Meyve Aromalı Sert Şeker 500 G ₺5,50
Evliya Limonlu Sert Şeker 350 G ₺11,90
Konak Extra Bonbon Tereyağlı Sütlü Coffeebon Kahveli Şeker ₺7,95
Konak Extra Bonbon Tereyağlı Sütlü Milkybon Şeker ₺7,95
Kuki Yumuşak Şeker Karışık 240 G ₺5,50
Pıtpıt Sert Şeker Dolgulu Kahveli 350 G ₺4,60
Pıtpıt Sert Şeker Dolgulu Meyveli 350 G ₺4,95
Pıtpıt Sert Şeker Dolgulu Sütlü 350 G ₺4,60
Pıtpıt Yumuşak Şeker Dolgulu Kakaolu 350 G ₺5,10
Şölen Chocodan'S Bütün Fındıklı Karamelli Nugalı Sütlü Çikolata 125 G ₺18,50 %25 indirim ₺13,95
Tofim Yumuşak Şeker Kakaolu 350 G ₺5,50
Tofim Yumuşak Şeker Sütlü 350 G ₺5,50
Tofita Yumiyum Yumuşak Şeker Portakal 804g ₺15,95
Torku Çilekli Mevlana Şekeri 450 G ₺12,65
Torku Kakao Ve Portakallı Mevlana Şekeri ₺12,65
Torku Miniki Bar Sütlü Çikolatalı Nugalı 240 G ₺13,90
Torku Yer Fıstıklı Mevlana Şekeri 450 G ₺12,65
Ülker Çokomel 35X12 G ₺21,95
Ülker Hobby Bar Çikolata Fındıklı 250 G ₺17,75 %21 indirim ₺13,95
Vince Çikolata Trüf Bütün Bademli 200 g ₺15,90
Vince Çikolata Trüf Bütün Fındıklı 200 g ₺15,90
Vince Draje Ayva Meyve Aromalı 160 G ₺14,75
Vince Draje Çeşitleri Karışık 230 G ₺18,90
Vince Draje Çikolatalı Badem Şeker 150 G ₺12,90