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    • Ekonomi
    • 01.05.2022 10:50
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    • 01.05.2022 10:50
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    1 MAYIS ALTIN FİYATLARI: Altında hafta sonu hareketliliği! Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

    Altında son dakika gelişmeler yakından takip ediliyor. Küçük ve büyük ölçekteki yatırımcıların tümü bugün gram, çeyrek, yarım, tam, ata altının fiyatını merak ediyor. Altında hafta sonu hareketliliği yaanıyor. Altında bugün yükseliş göze çarpıyor. Önceki kapanışını 900 TL'den yapan gram altın bugün uçuşa geçti. Peki Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? Altın düşer mi yükselir mi? İşte 1 MAYIS 2022 ALTIN FİYATLARI!

    1 MAYIS ALTIN FİYATLARI: Altında hafta sonu hareketliliği!

    Altın fiyatlarındaki gelişmeler yatırımcıları tarafından anlık takip ediliyor. Ramazan Bayramı yaklaşırken kazanç sağlamak isteyen vatandaşlar altında son durumu merak ediyor. Peki Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın bugün ne kadar, kaç TL oldu? Altın düşer mi, yükselir mi? 1 Mayıs ALTIN FİYATLARI sabah saatlerinden itibaren yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Hafta sonu altın yükselişe geçti. Gram altın şu saatlerde 905,33 TL'den alınırken, 905,68 TL'den de satılıyor. İşte altında son durum...

    1 MAYIS ALTIN FİYATLARI

    GRAM ALTIN

    ALIŞ: 905,33

    SATIŞ:905,68

    ÇEYREK ALTIN

    ALIŞ: 1.478,00

    SATIŞ: 1.499,00

    YARIM ALTIN

    ALIŞ: 2.955,00

    SATIŞ: 3,000,00

    ATA ALTIN

    ALIŞ: 6.058,00

    SATIŞ: 6.133,00

    TAM ALTIN

    ALIŞ: 5.902,00

    SATIŞ: 5,978,00

    CUMHURİYET ALTINI

    ALIŞ: 6.081,00

    SATIŞ: 6.172,00

    22 AYAR BİLEZİK

    ALIŞ: 824,23

    SATIŞ:853,87

    ANLIK ALTIN 👇

    İSLAM MEMİŞ, ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSEK ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ

    Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi, altın almalı mı satmalı" sorusunu yanıtlarken, gram altın fiyatları için `Alım fırsatı veren seviyeleri` açıkladı.

    Ons altın, merkez bankalarının faiz artırma sürecine rağmen, küresel büyüme endişeleri, enflasyon, ve Çin tarafındaki Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle güvenli liman gömleğini tekrar giydi. Yani uluslararası piyasalarda altın değer kazanıyor.

        "ONS ALTIN İÇİN YÜKSELİŞLER DİKKAT ÇEKİCİ"

        Burada kısa ve orta vadeli olarak gram altın ve ons altın için ayrı ayrı değerlendirme yapmalıyız. Şimdi altın fiyatları için yükselişi konuşurken ons altın tarafındaki yükselişler dikkat çekici. 1.980-1.995 dolar bant arasında geziniyor.

        "ALTIN FED FAİZ KARARI NEDENİYLE 2.000 DOLAR BANDININ ÜZERİNDE KALICI OLAMIYOR"

        Ons altın 2.000 dolar seviyesinin üzerinde çok duramıyor. Çünkü Mayıs ayının ilk haftasında Fed faiz kararı var. Muhtemelen tekrar bir baskı gelebilir burada.

        "GRAM ALTIN FİYATI 900-940 TL ARALIĞINDA DENGELENME ÇABASINDA"

        İçerde gram altın TL fiyatı 900-940 TL aralığında bir dengelenme çabasını görüyoruz. 940 TL üzerinde kalıcı olamıyor. İki kez test etmesine rağmen 900 TL altında da kalıcı olamadı.

        "KISA VADEDE 880-900 TL BAND ARALIĞI ALIM FIRSATI VERİR"

        Kısa vadede 900 TL biraz daha altında 880 TL gibi rakamlara geri çekilmelerin, altın borcu olan, düğün yapacak olan veya altın almak isteyen vatandaşlara alım fırsatı olacağını düşünüyorum.

        Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte hem gram altın hem de ons altın için geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.

        "SAVAŞ, KÜRESEL ENFLASYON ENDİŞELERİ TAM ALTININ SEVDİĞİ ORTAMLAR"

        Altın fiyatlarının sevdiği ortam var şuanda. Bir yanda küresel enflasyon endişeleri bir yandan da Rusya Ukrayna Savaşı`nın etkisiyle jeopolitik riskler var. Dolayısıyla tam altın fiyatları için destek olabilecek ortamdan geçiyoruz. Bu durum altın için yükselişin devamına işaret ediyor.

        ALTIN ALMALI MI SATMALI MI?

        Ben satış yönünde vatandaşların heyecanlı karar vermesi taraftarı değilim. Altın genelde yükseldiği için satılmaz. Birşey almak için satılır. Ev, araba alımı gibi" dedi.
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        Haberler Ekonomi 1 MAYIS ALTIN FİYATLARI: Altında hafta sonu hareketliliği! Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?
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