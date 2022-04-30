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    • Ekonomi
    • 30.04.2022 14:30
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    • 30.04.2022 14:30
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    AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? 1 litre benzin, motorin ne kadar, kaç TL oldu? 30 Nisan - 1 Mayıs İstanbul, Ankara mazot benzin fiyatları!

    Sürücüleri üzen haber! Brent petroldeki yükseliş akaryakıt fiyatlarına zam getirdi. Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,10 dolardan işlem görüyor. Ramazan Bayramı öncesi benzinin litre fiyatına zam gerçekleştirildi. Peki AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? Benzin motorin ne kadar, kaç TL oldu? İşte 30 Nisan - 1 Mayıs İstanbul, Ankara mazot benzin fiyatları!

    AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

    Bayram öncesi tüm sürücüleri ilgilendiren haber geldi. Son dakika gelişmesiyle birlikte AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? 1 litre benzin, motorin ne kadar, kaç TL oldu? soruları yoğun olarak araştırılmaya başlandı. Perşembe günü 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, Cuma kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 108,10 dolar oldu. Brent petrolün yükselişi akaryakıta zam olarak yansıdı. İşte 30 Nisan - 1 Mayıs İstanbul, Ankara mazot benzin fiyatları!

    AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ?

    SON DAKİKA! Akaryakıt fiyatlarına zam geldi. 29 Nisan gece yarısı itibariyle geçerli olmak üzere benzinin litre fiyatına 1 lira 33 kuruş zam yapıldı.

    Zam sonrası ise benzinin litre fiyatı megakent İstanbul'da 19,01 liradan 20,34 liraya, Ankara'da ve İzmir'de 19,11 liradan 20,44 liraya yükseldi.

    GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 30 NİSAN 2022

    İSTANBUL

    Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34

    Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 20.34 TL

    Avrupa yakasında bir litre motorinin fiyatı: 22,00 TL

    Anadolu yakasında bir litre motorin fiyatı: 22,02 TL

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 20.44 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 22.10 TL

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 20.44 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 22.11 TL

    BRENT PETROLDE SON DURUM

    Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 108,10 dolardan işlem görüyor.

    Dün 107,67 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 107,26 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.24 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,78 artışla 108,10 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 105,79 dolardan alıcı buldu.

    Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin artmasına neden oluyor.

    Petrol fiyatlarındaki yükselişte, Almanya'nın Rus petrolüne ambargo uygulayabileceğine ilişkin haber akışı etkili oldu.

        Dünyanın en büyük ikinci petrol tüketicisi Çin'de devam eden Kovid-19 salgını kısıtlamalarının neden olduğu talep düşüşü endişeleri ise fiyatların yükselişini sınırlıyor.

        Yetkililer, 28 Mart'tan bu yana uygulanan kapanma tedbirlerinin karantina bölgeleri dışında vaka görülmeyen yerlerde kaldırılacağını bildirdi.

        Ancak Başkent Pekin'de de ilk kez 22 Nisan'dan görülen yerel kaynaklı vakalar artmaya devam ediyor. Kentte Şanghay'dakine benzer bir kapanmayı gerektirecek yayılma ihtimali kaygı yaratıyor.

        Brent petrolde teknik olarak 109,12 ile 111,27 dolar aralığının direnç, 106,97 ile 104,82 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi AKARYAKITA ZAM GELDİ Mİ? 1 litre benzin, motorin ne kadar, kaç TL oldu? 30 Nisan - 1 Mayıs İstanbul, Ankara mazot benzin fiyatları!
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