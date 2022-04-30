30 NİSAN ALTIN FİYATLARI: Altında hafta sonu hareketliliği! Gram, çeyrek, yarım, tam, ata altın bugün ne kadar, kaç TL oldu?

"ONS ALTIN İÇİN YÜKSELİŞLER DİKKAT ÇEKİCİ"

Burada kısa ve orta vadeli olarak gram altın ve ons altın için ayrı ayrı değerlendirme yapmalıyız. Şimdi altın fiyatları için yükselişi konuşurken ons altın tarafındaki yükselişler dikkat çekici. 1.980-1.995 dolar bant arasında geziniyor.

"ALTIN FED FAİZ KARARI NEDENİYLE 2.000 DOLAR BANDININ ÜZERİNDE KALICI OLAMIYOR"

Ons altın 2.000 dolar seviyesinin üzerinde çok duramıyor. Çünkü Mayıs ayının ilk haftasında Fed faiz kararı var. Muhtemelen tekrar bir baskı gelebilir burada.

"GRAM ALTIN FİYATI 900-940 TL ARALIĞINDA DENGELENME ÇABASINDA"

İçerde gram altın TL fiyatı 900-940 TL aralığında bir dengelenme çabasını görüyoruz. 940 TL üzerinde kalıcı olamıyor. İki kez test etmesine rağmen 900 TL altında da kalıcı olamadı.

"KISA VADEDE 880-900 TL BAND ARALIĞI ALIM FIRSATI VERİR"

Kısa vadede 900 TL biraz daha altında 880 TL gibi rakamlara geri çekilmelerin, altın borcu olan, düğün yapacak olan veya altın almak isteyen vatandaşlara alım fırsatı olacağını düşünüyorum.

Nisan ayının sonuna kadar ki süreçte hem gram altın hem de ons altın için geri çekilmeler bir alım fırsatı olarak değerlendirilebilir.