Altın fiyatları o tarih sonrası hızlıca değişeceği ifade ediliyor. Altın fiyatlarında her geçen gün yaşanan dalgalı grafiğin ardından altın alarak yatırım yapanlar soluğu kuyumcuda alıyor. Yatırım amaçlı altını olanlar ise uzman yorumlarını yakından takip ediyor. Peki, altın neden düşüyor, yükseliyor? Tam, yarım, gram, çeyrek altın fiyatları neden düştü, arttı? İşte İslam Memiş son dakika altın yorumları!
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Altın fiyatları düşecek mi yükselecek mi, altın almalı mı satmalı" sorusunu yanıtlarken, gram altın fiyatları için `Alım fırsatı veren seviyeleri` açıkladı.
İSLAM MEMİŞ, ALTIN FİYATLARI İÇİN YÜKSEK ENFLASYON VE JEOPOLİTİK RİSKLERE DİKKAT ÇEKTİ
Ons altın, merkez bankalarının faiz artırma sürecine rağmen, küresel büyüme endişeleri, enflasyon, ve Çin tarafındaki Covid-19 tedbirlerinin etkisiyle güvenli liman gömleğini tekrar giydi. Yani uluslararası piyasalarda altın değer kazanıyor.
"ONS ALTIN İÇİN YÜKSELİŞLER DİKKAT ÇEKİCİ"
Burada kısa ve orta vadeli olarak gram altın ve ons altın için ayrı ayrı değerlendirme yapmalıyız. Şimdi altın fiyatları için yükselişi konuşurken ons altın tarafındaki yükselişler dikkat çekici. 1.980-1.995 dolar bant arasında geziniyor.
"ALTIN FED FAİZ KARARI NEDENİYLE 2.000 DOLAR BANDININ ÜZERİNDE KALICI OLAMIYOR"
Ons altın 2.000 dolar seviyesinin üzerinde çok duramıyor. Çünkü Mayıs ayının ilk haftasında Fed faiz kararı var. Muhtemelen tekrar bir baskı gelebilir burada.
"GRAM ALTIN FİYATI 900-940 TL ARALIĞINDA DENGELENME ÇABASINDA"
İçerde gram altın TL fiyatı 900-940 TL aralığında bir dengelenme çabasını görüyoruz. 940 TL üzerinde kalıcı olamıyor. İki kez test etmesine rağmen 900 TL altında da kalıcı olamadı.