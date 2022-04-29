Yoğun talep var! Faizsiz kredi müjdesi! İlk 1 yıl ödeme yok, 84 ay vadeli 150.000 TL faizsiz son dakika kredi desteği!

KÖYÜMDE YAŞAMAK İÇİN BİR SÜRÜ NEDENİM VAR PROJESİ BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

84 ay vadeli verilebilecek 150 bin TL faizsiz kredi amacıyla aranan müracaat şartları şu şekilde:

– Başvuru tarihi itibari ile 18 yaşını doldurmuş olması,

– Projenin başlangıç tarihi itibariyle faal olarak küçükbaş hayvancılık yapıyor ya da daha evvel küçükbaş hayvancılık yapmış olması,

– İlk kez küçükbaş hayvancılık faaliyetinde bulunacak olanlar Proje kapsamında değerlendirmeye alınmaz. İşletme devir alarak başvurmaları durumunda de müracaatları kabul edilmez.

– Proje kapsamında alacağı hayvanlarla eş güdümlü işletmesindeki dişi küçükbaş hayvan varlığını asgari 100 (yüz) başa ulaştırmalı ve Proje kapsamında kullanacağı Yatırım Kredisinin devamı süresince Proje kapsamındaki ırklara sahip dişi hayvan varlığını, Proje kapsamında edindiği hayvan sayısının/100 (yüz) başın (hangisi yüksekse) altına indirmemelidir.