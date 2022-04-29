Yoğun talep var! Faizsiz kredi müjdesi! İlk 1 yıl ödeme yok, 84 ay vadeli 150.000 TL faizsiz son dakika kredi desteği!

Köye dönüş projesi 2022 amacıyla Ziraat Bankası kolları sıvadı. Köye dönüş kredisi kampanyası başlatan Ziraat Bankası ilk 1 sene ödemesiz dönemli 7 sene vadeli, sıfır faizli tüketici kredisi veriyor! Kredi kullanmak isteyen vatandaşlara hoş haber. Devlet destekli Ziraat Bankası doğrultusundan kredi imkanı alıcılarını olabildiğince heyecanlandırdı. Ziraat Bankası faizsiz kredisi fırsatını kaçırmayın.
ZİRAAT BANKASI FAİZSİZ KREDİ SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Yapılan duyuru ile birinci etap müracaatlarının 7 Ekim 2020 tarihinde başlatıldığı kampanyada son müracaat tarihi ise 12.10.2022 tarihe kadar uzatılmış durumda.
KÖYÜNE DÖNENE BÜYÜK TEŞVİK!
Hükümet kentlerden köye dönüşleri teşvik etmek hedefiyle kırsal alanlarda mesken ve ticarethanelere yönelik vergi ve harçlarda indirime gitti.