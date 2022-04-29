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    • Ekonomi
    • 29.04.2022 12:01
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    • 29.04.2022 12:01
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    Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?

    Enflasyon oranları için geri sayım devam ediyor. Nisan ayının son günlerinde enflasyon oranları vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Peki, Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? İşte Nisan ayı enflasyon beklentisi hakkında bilgiler...

    takvim.com.tr
    Nisan ayı enflasyon beklentisi açıklandı mı?

    Her ay düzenli olarak paylaşılan enflasyon verilerinde gözler Nisan ayı verilerine çevrildi. TÜİK tarafından 2 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak Nisan ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi hakkında aramalar hız kazandı. Peki; 2022 Nisan ayı enflasyon oranı ne kadar olacak? Nisan enflasyon beklentisi yüzde kaç? İşte merak edilen soruların yanıtları!

    NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI VE MAYIS AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Nisan ayı enflasyon rakamları 2 Mayıs Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Mayıs ayı kira artış oranı da belli olacak...

    MERKEZ BANKASI ENFLASYON TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

    Enflasyonun 2022 yıl sonunda %42,8 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun 2023 yıl sonunda %12,9 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz. Enflasyonun, %70 olasılıkla 2022 yılı sonunda %38,7-46,9 aralığında orta noktası %42,8 gerçekleşeceğini öngörüyoruz.

    Merkez Bankası'nın 2022 ve 2023 yılı içni petrol fiyatları tahmini netleşti. Buna göre TCMB'nin 2022 yılı ortalama petrol fiyatları tahmini 102,2 dolar, 2023 yılı için tahmini 93,9 dolar oldu.

        MAYIN AYINDAN SONRA AŞAĞI İNECEK

        Sunumunu gerçekleştiren TCMB Başkanı Kavcıoğlu daha sonra soru-cevap bölümüne geçti. Burada yaptığı açıklamada Kavcıoğlu, "Enflasyon konusunda kararlılığımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Enflasyonun öngördüğümüz patika içinde düşme eğilimine gireceğini öngörüyoruz. Bizim öngördüğümüz patika içinde Mayıs ayından sonra enflasyonun aşağı inmeye başladığını görüyoruz" dedi.

        MART AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

        Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.

        TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

        2022 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        2022 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? 2022 Nisan ayı enflasyon beklentisi nedir? Mayıs ayı kira artış oranı yüzde kaç oldu?
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