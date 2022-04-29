Kmpur halka arz sonuçları açıklandı mı? KİMPUR borsada hangi tarihte işlem görecek? KİMPUR borsa kodu ve hisse fiyatı nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) tarafından halka arz başvurusu onaylanan şirketlerden biri olan KİMPUR şirketi ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
KİMPUR HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Kimpur Kimteks halka arz işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapıldı. Hisse kodu "KMPUR" olarak belirlenen Kimteks'in talep toplama fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlenmişti. Halka arz sonuçları.ile ilgili açıklama henüz gelmedi.
Şirket: Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı (%35) ve Ortak Satışı (%65)
Halka Arz Yöntemi: "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" – Oransal Dağıtım
Halka Arz Edilecek Hisseler: 3.000.000 TL (ek satış dahil 37.950.000 TL)
Sermaye: 110.000.000 TL (mevcut) - 121.550.000 TL (arz sonrası)
Halka Açıklık Oranı: %27,15 (ek satış olursa %31,22)
Halka Arz Fiyatı: 29,00 TL
Halka Arz Büyüklüğü: 957 milyon TL (ek satış olursa 1100 milyon TL)