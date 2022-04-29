Ardı ardına açıklamalar geldi. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan 1100 TL pandemi yardım parası sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Salgın döneminde gereksinim sahibi çoğu vatandaşa sağlanan 1100 TL pandemi yardım parası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğrultusundan 100 TL yükseltilmiş ve 1100 TL yapılmıştı. Faz 3 ödemeleri ve müracaat süreci sürerken kişilerin gözleri "4. faz ödemeleri başladı mı?" sorusunun yanıtına çevrildi.
4. FAZ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?
Pandemi 4. faz ödemelerinin yapılacağına dair açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.
SOSYAL YARDIMLAŞMA PARASI ALMA ŞARTLARI
AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden denetim edilecek. Değerlendirmeler hane bazlı yapılacak. Eğer aynı haneden aniden çok müracaat yapılırsa, tek müracaat olarak incelenecek.
Başvuru yapan vatandaşın hanesinde aşağıda belirti edilen kapsamlarda yer alan biri bulunuyorsa müracaat değerlendirilmeyecek:
Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verdiği 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,