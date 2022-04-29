150 milyarlık kaynak için uyanıklar harekete geçi: Birçoğunun tıyneti bozuk...



Önce tanıdığı firmayla anlaşıp, ondan mal almış gibi fatura kestirmeyi, kesilen faturayı gösterip bankadan kredi almayı, bir hafta sonra da o siparişi iptal etmeyi düşünenlerin sayısı hiç de az değil...

Anlayacağınız, yine alavare dalavereye başvuracak birileri ortaya çıktı...

Yeterli teminatı olmadığı için krediye erişemeyen işletmelere sağlanacak finansmanla, firmaların ayakta kalması ve üretime devam etmesi gibi iyi niyetle hazırlanan bir paketi yine suiistimal etmeye hazırlanıyorlar.

Aman dikkat!

Düşünüyorum da, herhalde son çare olarak bu uyanıkların engellenmesi için ya verilen paralara çip takılması gerekecek ya da aldıkları TL'lerin seri no'larının not edilip, takip edilmesi...

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