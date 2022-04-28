Yurt içi piyasalar merakla bekliyor! Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nda

Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'de yeni tip koronavirüs salgını ve ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde hazırlanılan yüksek faiz ortamı başta olmak üzere, küresel enflasyon ve büyüme üzerinde riskleri artıran son dönem gelişmeleri yatırımcıları fiyatlamalar konusunda zorluyor.
Bu durum pay piyasaları tarafında oynaklığın yüksek seyretmesine neden olurken, açıklanan bilançolar ve şirket haberleri ile dengelenme çabasının öne çıktığı görülüyor.
Dün beklenenden iyi gelen şirket karlılıkları sonrası Microsoft'un hisseleri yüzde 5'in üzerinde değer kazanırken, Visa'nın hisseleri yüzde 7 yükseldi. Google'ın ana kuruluşu Alphabet'in hisseleri ise beklentilerin altında kalan verilerle yüzde 3'ün üzerinde düşüş kaydetti. Öte yandan ilk çeyrekte 1,2 milyar dolarlık zarar açıklayan Boeing'in hisseleri de yüzde 8'e yakın geriledi.
BRENT PETROLDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
Öte yandan şehir kapatmalarının devam ettiği Çin'in Pekin kentinde toplu COVID-19 test programına başlanmasının ardından vaka sayılarında nispi düşüş kaydedildi.