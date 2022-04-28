Yurt içi piyasalar merakla bekliyor! Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu'nda

Avrupa tarafında, Rusya'nın Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz akışını durdurması ile Hollanda'da doğal gaz vadeli kontratları 127 avroya kadar yükselmesinin ardından 110 avro seviyelerinde dengelendi. Enerji fiyatları öncülüğünde enflasyonist baskılar ve ekonomik aktiviteye ilişkin endişelerin de sürdüğü Avrupa'da, resesyon ihtimaline karşı uyarılar da pay piyasalarını sınırlayan önemli bir faktör olarak gündemin üst sıralarına yerleşti. Açıklanan bilanço sonuçlarının da takip edildiği Avrupa pay piyasalarında ise emtia fiyatlarındaki geri çekilmenin desteği ile yükseliş yaşandı. İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,53, Almanya'da DAX 30 endeksi yüzde 0,27 ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,48 değer kazandı. Avro/dolar paritesi, dolardaki güçlenme ile 1,05 ile 5 yılın en düşük seviyesini gördü.