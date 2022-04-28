Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Enflasyon Raporu 2022-II Bilgilendirme Toplantısı'nda sunum gerçekleştirdi. Açıklamalarda istihdam vurgusu dikkat çekti. Kavcığlu, "Ekonomimizin istihdam oluşturma kapasitesinin sürekli arttığını gözlemliyoruz. Türkiye salgın sonrasında OECD'de istihdamını en çok artıran ülke oldu" ifadelerini kullandı.
Kavcıoğlu Rusya-Ukrayna çatışmasının küresel ekonomiyi emtia ve tedarik zinciri kanalları üzerinden etkilediğini belirterek "arz ve tedarik sorunları henüz düzelme eğilimine girmedi. Ticaret ortaklarımızdaki büyüme beklentileri aşağı yönlü güncellenmekte. Dünyada manşet ve çekirdek enflasyon yüksek seviyelere ulaştı" değerlendirmesini yaptı.
"BÜYÜMEYE EN ÇOK SANAYİ VE HİZMETLER.."
Kavcıoğlu Türkiye ekonomisine dair "Büyümeye en büyük katkı sanayi ve hizmetlerden geldi. Ekonomik faaliyetlerde iyileşme eğilimi devam ediyor. İlk çeyrek verileri iktisadi faaliyetteki kompozisyonun iyileşmekte olduğuna işaret etmekte. Yatırım harcamaları güçlü bir artış eğiliminde. Önümüzdeki dönemde istihdam artışının devamını bekliyoruz" ifadesini kullandı.