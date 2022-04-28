MAYIN AYINDAN SONRA AŞAĞI İNECEK

Sunumunu gerçekleştiren TCMB Başkanı Kavcıoğlu daha sonra soru-cevap bölümüne geçti. Burada yaptığı açıklamada Kavcıoğlu, "Enflasyon konusunda kararlılığımız güçlü bir şekilde devam ediyor. Enflasyonun öngördüğümüz patika içinde düşme eğilimine gireceğini öngörüyoruz. Bizim öngördüğümüz patika içinde Mayıs ayından sonra enflasyonun aşağı inmeye başladığını görüyoruz" dedi.

500 TL İDDİASI

Öte yandan Merkez Bankası 500 TL banknot iddialarını yalanladı. Kavcıoğlu, "Bu iddiaların ciddiye alınacak bir tarafı yok. Böyle bir hazırlığımız yok" açıklamasında bulundu.