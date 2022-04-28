İstanbul’da ekmek fiyatları 4.5 TL mi oldu? Ekmeğe zam geldi mi, kaç TL oldu? 1 Mayıs’tan itibaren ekmeğe zam mı gelecek?

Ekmek fiyatlarına zam mı gelecek? Herkes bu sorunun yanıtını merak ediyordu. Ekmek fiyatları ile ilgili yeni açıklama geldi. Fiyatlara zam yapılacağı iddia edildi. İşte son dakika haberinin detayları...
EKMEK 4,5 TL Mİ OLACAK?
Sosyal medyada dolaşan iddialara göre 1 Mayıs'ta ekmeğe 4,5 TL zam gelecek. Ancak konu hakkında resmi açıklama yapılmadı.
EKMEK KAÇ TL, EKMEĞE ZAM GELDİ Mİ?
İstanbul Fırıncılar Odası'na bağlı fırınlar, 210 gram ekmeği 3 TL'ye satıyor.
İstanbul'da ekmek 3 lira oldu. İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 liraya yükseldi. İstanbul Fırıncılar Odası'nın zam talebi İstanbul Ticaret Odası (İTO) tarafından yapılan oylama ile kabul edildi. Yüzde 31 olarak belirlenen zam kararının ardından İTO'ya bağlı fırınlarda 210 gram ekmek 3 liraya, 250 gram ekmek ise 3,5 TL'ye satılacak.