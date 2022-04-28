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    • Ekonomi
    • 28.04.2022 08:06
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    • 28.04.2022 08:06
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    2022 pandemi destek ödemesi! Sosyal yardım parası yattı mı? E devlet pandemi yardım sonucu sorgulama! 4. faz ödemeleri...

    Bilindiği üzere 1100 TL pandemi yardımı, koronavirüs zamanı işini kaybeden, gereksinim sahibi aileler amacıyla sağlanmaktaydı. 1100 TL pandemi yardımı süreci Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı doğrultusundan takip edildi ve yardım paraları gereksinim sahiplerine PTT vasıtasıyla ulaştırıldı. Peki 1100 TL pandemi yardımı parası ödemeleri var mı? Pandemi saatinde kişilerin cebini bir nebze olsa rahatlatan ödemeler ile ilgili ilerleme olup olmadığı merak ediliyor. Peki pandemi 4. faz ödemeleri başladı mı?

    takvim.com.tr
    4. faz ödemeleri... 2022 pandemi destek ödemesi!

    Ardı ardına açıklamalar geldi. Başvuruları e-Devlet üzerinden alınan 1100 TL pandemi yardım parası sorgulamaları e-Devlet üzerinden yapılıyor. Salgın döneminde gereksinim sahibi çoğu vatandaşa sağlanan 1100 TL pandemi yardım parası, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan doğrultusundan 100 TL yükseltilmiş ve 1100 TL yapılmıştı. Faz 3 ödemeleri ve müracaat süreci sürerken kişilerin gözleri "4. faz ödemeleri başladı mı?" sorusunun yanıtına çevrildi.

    4. FAZ ÖDEMELERİ BAŞLADI MI?

    Pandemi 4. faz ödemelerinin yapılacağına dair açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama yapıldığında haberimizde yer vereceğiz.

    SOSYAL YARDIMLAŞMA PARASI ALMA ŞARTLARI

    AÇSHB Pandemi Sosyal Destek Faz-3 Başvuruları, e-Devlet üzerinden "T.C. Kimlik Numarasının" son hanesine göre alınmaya başlanmıştır. Başvuru süreçleri e-Devlet üzerinden denetim edilecek. Değerlendirmeler hane bazlı yapılacak. Eğer aynı haneden aniden çok müracaat yapılırsa, tek müracaat olarak incelenecek.

    Başvuru yapan vatandaşın hanesinde aşağıda belirti edilen kapsamlarda yer alan biri bulunuyorsa müracaat değerlendirilmeyecek:

    Pandemi Sosyal Destek Programı Faz 1 ve Faz 2 kapsamında verdiği 1000 TL'lik nakdi destekten faydalanmış olanlar,

        5510 sayılı Kanunun 4/a maddesi kapsamındaki kamu işçileri alamayacak

        5510 sayılı Kanunun 4/c maddesi kapsamındaki memurlar alamayacak

        SGK'ndan gelir ya da aylık alanlar (emekliler) alamayacak

        İŞKUR İşsizlik Ödeneğinden faydalananlar alamayacak

        İŞKUR Kısa Çalışma Ödeneğinden faydalananlar alamayacak

        1100 TL PANDEMİ YARDIMI SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

        E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak amacıyla alttaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak amacıyla düğmeye tıklayın.

        Sosyal yardım müracaat sorgulama ekranı da müracaat ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla müracaatınızı tamamladıktan sonra detayları müracaat sayfasından görebilirsiniz.
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        Derece yaptılar ödülü kazandılar
        Haberler Ekonomi 2022 pandemi destek ödemesi! Sosyal yardım parası yattı mı? E devlet pandemi yardım sonucu sorgulama! 4. faz ödemeleri...
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