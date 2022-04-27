Market alışverişine gidecek tüm vatandaşları yakından ilgilendiriyor. A101 25 Nİsan 2022 güncel aktüel ürünler kataloğunu yayımladı. Katalogda temel gıda ürünleri, elektronik ürünler (cep telefonu, plazma, kulaklık) beyaz eşya, züccaciye ve giyim ürünleri yer alıyor. İndirim günleri başladı. Ramazan Bayramı yaklaşırken zincir marketler de bayrama özel fiyatlarını güncelliyor. Bu kapsamda A101 indirimli ürünler listesini yeni haliyle paylaştı. İşte A101 25 Nisan 2022 tuz, şeker, Ayçiçek yağı, çay, tuvalet kağıdı, spot ürün fiyatları!
A101 AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMLİ FİYATI
A101'in indirimli ürünler listesinde Sırma Ayçiçek yağının 26,95'ten 14,90'a düştüğü görülüyor.
A101 25 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLERİ
A101'de bu hafta sürpriz indirimler yer alıyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra teknolojik aletlerde de vatandaşları büyük indirimler bekliyor. İşte 25 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste;
A101 İNDİRİMLERİ 25 NİSAN 2022