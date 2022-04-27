İşsizlik maaşı ne zaman yatar? 2022 Nisan ayı işsizlik maaşı hesaplara yattı mı? İşsizlik maaşı bayramdan önce yatar mı? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala mevcut ödemelerin yapıldığı tarihler de merak konusu oluyor ve bayramdan önce hesaplara yatıp yatmayacağını öğrenmek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı. İşte son gelişmeler...
İŞSİZLİK MAAŞI NE ZAMAN YATAR?
Nisan ayına ilişkin işsizlik ödeneği 5 Mayıs'ta hesaplara yatacaktı fakat Ramazan Bayramı dolayısıyla tarih değişti, işte yapılan açıklama:
İŞSİZLİK MAAŞI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. "5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır." açıklamasını yaptı.
Ödemelerin banka hesaplarına yatırılacağını, IBAN bilgileri bulunmayan vatandaşlara da PTT üzerinden Ödeme yapılacağını hatırlatan Bilgin, "İşsizlik sigortası ödemelerini Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatıracağız" açıklamasını yaptı.
İŞSİZLİK MAAŞI NASIL ALINIR?
Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,
Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,
Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,
Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak,