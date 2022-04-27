İşsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı, VGM bursları, emekli memur maaşları bayramdan önce yatacak mı? Hangi maaşlar bayramdan önce yatacak?

Ramazan Bayramı'na kısa süre kaldı. Bayram öncesinde emekli aylığı alanlar ile hak sahiplerinin bayram ikramiyelerinin yatırılacağı duyuruldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ikramiye ödemelerinin tarihini açıklamasıyla birlikte maaş ödemelerinin de yapılıp yapılmayacağı ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, İŞKUR işsizlik, evde bakım, engelli, 65 yaş aylığı bayramdan önce yatacak mı? Mayıs ayı Emekli, memur maaşları ne zaman yatacak?

İŞŞSİZLİK MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

İşsizlik maaşı her ay belirli tarihlerde hesaplara yatırılıyor. Sigortalı işsizlere yasada belirtilen şartları taşımaları halinde işsiz kaldıkları dönem için verilen işsizlik ödeneği her ayın 5'inde yatırılıyor.

İŞSİZLİK MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

İşsizlik maaşları her ayın 5'inde hesaplara yatırılmaya başlanıyor. İşsizlik maaşları PTT şubelerinden alınıyor. Daha önce bayramlarda işsizlik maaşı ödemeleri öne çekilmiş ve bayramdan önce hesaplara yatırılmıştı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 5 Mayıs 2022 tarihinde yapılacak olan 2022 yılı nisan ayına ilişkin işsizlik sigortası ödemelerinin, Ramazan Bayramı nedeniyle 29 Nisan 2022 tarihinde hesaplara yatırılacağını duyurdu. "5 Mayıs 2022 tarihinde yapılması gereken Nisan ayına ilişkin ödemeler, Ramazan Bayramı nedeniyle erkene alınarak 29 Nisan tarihinde yapılacaktır." açıklamasını yaptı.

ENGELLİ VE YAŞLI MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Engelli ve yaşlı maaşlarını öne çekerek Cuma günü ödeyeceğiz. 15 milyar liralık ilave destek paketinde de çalışmaların sonuna gelindi.

İŞSİZLİK MAAŞI KAÇ AY VERİLİYOR?

Bu süreç kişinin elde ettiği maaşa ve aynı zamanda çalışma süresine göre değişkenlik gösterebilmektedir.

- 600 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödemiş olan kişiler, 180 gün işsizlik maaşı alabilmektedir.

- 900 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödemiş olan kişiler, 240 gün işsizlik maaşı alabiliyor.

- 1080 gün sigortalı olarak çalışmış ve işsizlik sigorta primi ödemiş olan kişiler ise, 300 gün süre ile işsizlik maaşı alma hakkını elde etmektedir.

2022 İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR?

2022 yılında ise en düşük işsizlik maaş 2137 lira, orta kademe işsizlik maaşı 2541 lira en yüksek işsizlik maaşı da 4272 lira oldu.

İŞSİZLİK MAAŞI ALMA ŞARTLARI

- Kendi istek ve kusuru dışında işsiz kalmak,

- Hizmet akdinin sona ermesinden önceki son 120 gün hizmet akdine tabi olmak,

- Hizmet akdinin feshinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi ödemiş olmak,

- Hizmet akdinin feshinden sonraki 30 gün içinde en yakın İŞKUR birimine şahsen ya da elektronik ortamda başvurmak.

EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?

Emekliler için 27-29 Nisan tarihlerinde ödeneceği açıklanan Ramazan Bayramı ikramiyeleri, yarından itibaren emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

4/A'lı işçi emeklileri için maaş ödeme günleri 17 ve 21 Nisan tarihleri arasında olanların ikramiyeleri yarın, maaş ödemesi 22 ve 26 Nisan olanların ikramiye ödemeleri ise perşembe günü yapılacak.

4/B'li Bağ-Kur emeklileri için ise ödemeler cuma yapılacak.

4/C'li memur emeklileri için de hem bayram ikramiyeleri hem de Mayıs ayı aylıkları haftanın son iş günü ödenecek.

Ödemeler 1100 lira olarak emeklilerin hesaplarına yatırılacak.

MAAŞLARIN ÖDEME TARİHLERİ

Bağ-Kur ve SGK emeklileri, emekli maaşlarını tahsis numarasının son rakamına göre belirlenen günlerde çekebiliyor. SGK emeklilerine, aylıklarının ödemeleri her ayın belli günlerinde yapılıyor. SGK emeklileri,

- 9 olanlar her ayın 17'sinde,

- 7 olanlara her ayın 18'inde,

- 5 olanlara her ayın 19'unda,

- 3 olanlara her ayın 20'sinde,

- 1 olanlara her ayın 21'inde,

- 8 olanlara her ayın 22'sinde,

- 6 olanlara her ayın 23'ünde,

- 4 olanlara her ayın 24'ünde,

- 2 olanları her ayın 25'inde,

- 0 olanlara her ayın 26'sında

Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşlar, emekli maaşlarını tahsis numarasına göre alıyor. Bağkur emeklisine maaşları,

- 3 ve 1 olanlar her ayın 26'sında

- 8, 6 ve 4 olanlar her ayın 27'sinde

- 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde maaşlar yatırılır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNÜN YARDIM ÖDEMELERİ BAYRAMDAN ÖNCE YAPILACA

akıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, mayıs ayına ait muhtaç aylıkları ile burs ödemelerinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 29 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vakıflar Yönetmeliği ile Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Burs Yönetmeliği kapsamında ihtiyaç sahibi, yetim, engelli kişilere verilen muhtaç aylığı yardımı ile ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen eğitim yardımlarına ait ödemelerin takvimi değişti.

Vakıflar Genel Müdürlüğü Hayır Hizmetleri Daire Başkanlığının ilgili genelgesi kapsamında, 10 Mayıs'ta yatırılması planlanan ödemeler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ramazan Bayramı dolayısıyla muhtaç aylıkları ve bursların erken ödenmesi yönündeki talimatı üzerine erkene alındı.

Vakıflar Genel Müdürü Ersoy, muhtaç aylığı ve burs ödemelerinin, 29 Nisan'da kişilerin hesaplarına aktarılacağını açıkladı.