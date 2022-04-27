Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den enflasyona mücadele mesajı: Fırsatçılara acımayacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul Sanayi Odası nisan ayı olağan meclis toplantısında konuştu.

Nebati'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Tüm sanayiciler adına sizlere teşekkür ediyorum. Önümüze hangi engel çıkarsa çıksın birlikte engelleri el ele vererek başarıya çıkmış olacağız. Kronikleşmiş sorunları nasıl tek tek aştıysak sorunları yine aynı azim ve kararlılıkla aşacağız

Dünya ekonomisi çalkantılı ve zor bir dönemden geçiyor. Doğalgaz fiyatları özellikle sanayicimiz oldukça etkilendi. Oldukça yüksek oranda fiyatlar yaşanıyor

Yatırım yapana, istihdam oluşturana kaynaklarımız açık.

"FIRSATÇILARA ACIMAYACAĞIZ"

Temel ihtiyaç malzemelerinin fiyatlarını sebepsiz bir şekilde artıranlara müsamaha göstermeyeceğiz. Enflasyonla mücadele timlerimiz denetimlerini sürdürüyor. Fırsatçılara acımayacağız.

Kur korumalı mevduat ürünü katkısıyla mevduatların vadesini uzatması katkısıyla döviz kurunda istikrar sağladık. Dövizde yüksek oynaklıklar gündemimizden çıktı. Önümüzü görüyoruz.

Yastık altındaki altınları yeni kapsamda değerlendirmeye davet ediyorum.

Tüm görüşmelerimizi sizlerle tam bir koordinasyon şeklinde sürdürüyoruz.

YATIRIMLARI ARTIRMAK ÖNCELİĞİMİZ

Önceliğimiz sizlerin yatırımlarını artıracak tedbirler almak

Yakın zamanda KGF paketini sizlerin kullanımına sunduk. TL cinsinden kredi imkanını sunuyoruz. Tüm krediler TL bazında. 100 milyar ihracat 50 milyar turizmcilere uzun vadeli kredi imkanı sağlanacak

Yerli makine ve teçhizat yatırımları özendirilecek

DENGELİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR EKONOMİK BÜYÜME

150 milyar lira sizlere bir kredi vereceğiz. Siz istiyorsunuz sizlere arz ediyoruz. Her hafta mutlaka yeni bir kredi imkanı müjdeler var.

Ekonomi dengeli büyüme kompozisyonunu sürdürecek.

2022 İLK ÇEYREKTE 6-7 ORANINDA BÜYÜME

2022 ilk çeyrekte yüzde 6-7 büyürüz."

Detaylar gelecek...