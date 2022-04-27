💥Benzine motorine BAYRAM İNDİRİMİ! 27-28 Nisan 1 LT benzin ve motorin kaç para oldu? Motorine 1 TL indirim mi gelecek? BP SHELL OPET indirimli akaryakıt fiyatları!

Benzin ve motorin indirimi olacak mı? Sorusu bayram öncesi merak edilip araştırılıyor. Bayramda araç sürücüleri indirim beklentisine girdi. Sektör kaynakları da indirim geleceğini ileri sürdü. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç para oldu? Motorine 1 TL indirim mi gelecek? Benzin ve motorine indirim mi geldi? İşte tüm detaylar!
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?
Benzin ve motorin fiyatlarına 27 Nisan Çarşamba itibarı ile henüz indirim gelmedi.
Geçtiğimiz hafta 107 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol fiyatları güne 105 dolara kadar geriledi. Bu nedenle, akaryakıtta indirim beklentisi bulunuyor.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 27 NİSAN 2022
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,01 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,03 TL