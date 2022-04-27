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    • Ekonomi
    • 27.04.2022 15:32
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    • 27.04.2022 15:32
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    💥Benzine motorine BAYRAM İNDİRİMİ! 27-28 Nisan 1 LT benzin ve motorin kaç para oldu? Motorine 1 TL indirim mi gelecek? BP SHELL OPET indirimli akaryakıt fiyatları!

    Güncel akaryakıt fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Ramazan Bayramı öncesinde sürücüler akaryakıt fiyatlarında indirim olup olmayacağını merak ediyor. Brent petrol fiyatlarının 105 dolara kadar gerilemesi de indirim beklentilerini arttırdı. Sektör kaynakları, 22 TL üstünde satılan motorin fiyatları için çarşamba gece yarısından geçerli olmak üzere bir indirim geleceğini iddia etti. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç para oldu? Motorine 1 TL indirim mi gelecek? Benzin ve motorine indirim mi geldi? İşte tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    💥Benzine motorine BAYRAM İNDİRİMİ! 27-28 Nisan 1 LT benzin ve motorin kaç para oldu?

    Benzin ve motorin indirimi olacak mı? Sorusu bayram öncesi merak edilip araştırılıyor. Bayramda araç sürücüleri indirim beklentisine girdi. Sektör kaynakları da indirim geleceğini ileri sürdü. Peki, 1 LT benzin ve motorin kaç para oldu? Motorine 1 TL indirim mi gelecek? Benzin ve motorine indirim mi geldi? İşte tüm detaylar!

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

    Benzin ve motorin fiyatlarına 27 Nisan Çarşamba itibarı ile henüz indirim gelmedi.

    Geçtiğimiz hafta 107 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol fiyatları güne 105 dolara kadar geriledi. Bu nedenle, akaryakıtta indirim beklentisi bulunuyor.



    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 27 NİSAN 2022

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,01 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,03 TL



        İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

        İzmir'de benzin litre fiyatı 19,11 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı 22,101 TL

        ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

        Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı 22,11 TL

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 105,34 DOLAR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 105,34 dolardan işlem görüyor.

        Dün 105,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 104,61 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.35 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 105,34 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varili 102,25 dolardan alıcı buldu.

        Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin gelişmeler ve Moskova ile Avrupa arasında uygulanan karşılıklı yaptırımlar küresel petrol piyasalarında arz endişelerinin artmasına neden oluyor.

        Petrol fiyatları, Rus enerji şirketi Gazprom'un rubleyle ödeme sistemine uymadıkları için bugün itibarıyla Bulgaristan ve Polonya'ya doğal gaz sevkiyatını durdurduğuna ilişkin haber akışıyla yükseldi.

        Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçme planını duyurmuştu. Polonya hükümeti ise Rus enerji şirketi Gazprom'a sözleşmeli gaz tedariki için ruble olarak ödeme yapmayı kabul etmeyeceğini açıklamıştı.

        Çin'de Kovid-19 salgını kapsamında nispeten olumlu haber akışı ve Çin Merkez Bankasının piyasayı destekleyici adımlar atacağına dair beklentiler de talep yönlü endişeleri hafifleterek fiyatların yükselişini destekledi.

        Öte yandan, Amerikan Petrol Enstitüsü öngörüsüne göre, ülkenin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre yaklaşık 4,8 milyon varil arttı. Piyasa beklentisi, stokların yaklaşık 2,2 milyon varil artacağı yönündeydi.

        ABD Enerji Enformasyon İdaresinin resmi petrol stok verileri bugün açıklanacak.

        Brent petrolde teknik olarak 105,66 ile 106,87 dolar aralığının direnç, 104,45 ile 103,24 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi 💥Benzine motorine BAYRAM İNDİRİMİ! 27-28 Nisan 1 LT benzin ve motorin kaç para oldu? Motorine 1 TL indirim mi gelecek? BP SHELL OPET indirimli akaryakıt fiyatları!
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