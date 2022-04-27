4/B Bağkur'lu ikramiye sorgulama: 28 Nisan 1.100 TL 4/B Bağkur ikramiyeleri yattı mı, neden yatmadı? Ödeme günü 22, 23, 24, 25, 26 olanlar...

KİM NE KADAR EMEKLİ İKRAMİYESİ ALIYOR?

Emekliler geçtiğimiz yıl gelen 100 liralık zam ile emekli bayram ikramiyesini 1.100 TL olarak almaya başladı. Bu yılda aynı şekilde ödeme alınacak. Dul aylığı alanlara ise 550 lira Dul aylığı alan ve aylık ödeme alan çocuğu olamayanlar ise 825 lira bayram ikramiyesi alıyor. Yetim aylığı alan çocuklara ise 275 lira ikramiye ödeniyor.

*Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?



SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.