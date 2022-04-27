Ülkemizdeki yaklaşık 13 milyon emekli vatandaş 27 Nisan SSK-Bağkur'lu ikramiyeleri 17, 18, 19, 20, 21 olanlar için yattı mı? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırır oldu. 2018 yılından bu yana her Ramazan ve Kurban Bayramı'nda SGK, SSK ve Bağkur'lulara verilen ikramiye bu yıl da emeklilerin hesabına yatırılacak. Peki Emekli ikramiyesi tahsis no sorgulama nasıl yapılır? 2022 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi hesaplara ne zaman yatacak? İşte detaylar…