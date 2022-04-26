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    • Ekonomi
    • 26.04.2022 13:15
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    • 26.04.2022 13:15
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    Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi? Kimler ikramiye alabilir?

    Tüm illerden vatandaşlar yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi sorularının yanıtlarını sıklıkla araştırır oldu. 2022 Ramazan Bayramı'na az bir zaman kaldı ve en çok merak edilen konular arasında bayram ikramiyesi yer alıyor. Peki yaşlılık maaşı alanlar ikramiye hakkından da faydalanabilecek mi? Her sene Ramazan ve Kurban Bayramı'nda milyonlarca emeklinin hesabına yatırılan bayram ikramiyesinden kimlerin yararlanabileceğini öğrenmek isteyenler haberimizin içeriğinden tüm detaylara ulaşabilir.

    takvim.com.tr
    65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi?

    Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi? Kimler ikramiye alabilir sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Milyonlarca emekli 2022 Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala ne kadar ikramiyeyi, ne zaman alacağını merak ederken bir yandan da yaşlılık maaşı alanların da faydalanıp faydalanamayacağı merak konusu oldu. İşte detaylar...

    YAŞLILIK MAAŞI ALANLARA BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

    Emeklilik ikramiyeleri genel olarak bütün emeklilere ödenmektedir. Buna göre ikramiye, ödemenin yapılacağı tarihte SGK'dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlara ödenecektir.

    Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenmektedir.2022 Sayılı Kanuna göre 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlara ise emeklilik ikramiyesi verilmeyecektir.

    BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

    Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs tarihine denk gelmektedir. Bayram ikramiyesinin yasa gereği bayramın içinde bulunduğu Mayıs ayında ödenmesi gerekirken bu sene de erkene alınarak 27-29 Nisan tarihlerinde emeklinin statüsüne göre belirlenen günde hesaplara yatırılacak. Buna göre;

    SSK' emekliler ile dul ve yetimleri ile diğer hak sahiplerine için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan günü olarak belirlenmiştir. 22, 23, 24, 25, 26 olanların ise 28 Nisan günüdür.

        Bağ-Kur emeklileri, dul ve yetimleri ile diğer hak sahiplerine 29 Nisan gününde
        Emekli Sandığı (4/1-c'li) memur emeklileri ile dul ve yetimleri ile diğer hak sahiplerine ise hem bayram ikramiyeleri hem de mayıs ayı maaşları 29 Nisan tarihinde ödenecektir.

        BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLİYOR?

        Dul-yetim ve diğer hak sahiplerine ilgili kanunlarında belirtilen hisse oranında ödeme yapılacaktır. Örneğin %25 oranında yetim aylığı alan bir kız çocuğuna sadece 275 TL ikramiye ödenecektir.

        Yabancı ülkelerle akdedilen sosyal güvenlik sözleşmeleri uyarınca kısmi gelir veya aylık alanlara, ülkemiz mevzuatına tabi olarak geçen prim ödeme gün sayılarının, sosyal güvenlik sözleşmesine göre nazarıdikkate alınan toplam prim ödeme gün sayısına olan oranı, esas alınarak ödeme yapılacaktır.
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        Haberler Ekonomi Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi? Kimler ikramiye alabilir?
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