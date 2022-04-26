Yaşlılık maaşı alanlara bayram ikramiyesi var mı? 65 yaş aylığı alanlar bayram ikramiyesinden yararlanabilecek mi? Kimler ikramiye alabilir?

Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine de bayram ikramiyesi ödenmektedir.2022 Sayılı Kanuna göre 65 yaş aylığı ve engelli maaşı alanlara ise emeklilik ikramiyesi verilmeyecektir.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?



Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs tarihine denk gelmektedir. Bayram ikramiyesinin yasa gereği bayramın içinde bulunduğu Mayıs ayında ödenmesi gerekirken bu sene de erkene alınarak 27-29 Nisan tarihlerinde emeklinin statüsüne göre belirlenen günde hesaplara yatırılacak. Buna göre;

SSK' emekliler ile dul ve yetimleri ile diğer hak sahiplerine için ödeme günleri; 17, 18, 19, 20, 21 olanların 27 Nisan günü olarak belirlenmiştir. 22, 23, 24, 25, 26 olanların ise 28 Nisan günüdür.



