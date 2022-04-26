27 Nisan SSK-Bağkur'lu ikramiyeleri 17, 18, 19, 20, 21 olanlar için yattı mı? 4/A 4/B 4/C Emekli ikramiyesi tahsis no sorgulama!

DUL VE YETİM İÇİN ORAN

Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanlara, hisseleri oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50'si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 550 lira; yüzde 25'i bağlanmış olan kızına ise 275 lira ikramiye verilecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylığı bulunmayanlar eşinin aylığının yüzde 75'ini almakta olduklarından, 825 lira ikramiye sahibi olacak.