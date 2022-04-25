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    • Ekonomi
    • 25.04.2022 18:56
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    • 25.04.2022 19:01
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    Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? 2022 yaşlı ve engelli maaşları ne kadar, bayramdan önce ödenir mi?

    Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan yaşlı ve engelli maaşlarının ödeneceği tarihi duyurdu. Milyonlarca kişinin gözü bu açıklamadaydı. Ramazan Bayramı'na az bir süre kala ne kadar, kaç TL ödeneceği ve ne zaman yatacağı merak ediliyordu. Peki Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman ödenecek, tarih belli oldu mu? 2022 yaşlı ve engelli maaşları ne kadar, bayramdan önce ödenir mi? İşte son dakika gelişmenin detayları...

    YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?

    Ramazan Bayramı öncesinde gerçekleştiren Kabine toplantısında yaşlı ve engelli maaşlarının ödeme tarihleri değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan toplantı sonrası maaşların yatacağı tarihi açıkladı. Peki Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? 2022 yaşlı ve engelli maaşları ne kadar, bayramdan önce ödenir mi?

    YAŞLI VE ENGELLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK, TARİH BELLİ OLDU MU?

    Yaşlı ve engelli maaşları 29 Nisan Cuma günü ödenecek. Erdoğan açıklamasında, ''Yaşlı ve engelli maaşları Cuma günü ödenecek'' dedi.

    2022 RAMAZAN BAYRAMI'NDA ENGELLİLERE BAYRAM İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

    Bayram ikramiyesi alan gruplar arasında engelliler yer almıyor. Ramazan Bayramı ikramiyesi SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

    YAŞLI AYLIĞI VE ENGELLİ AYLIKLARI NE KADAR, KAÇ TL?

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, yaşlı aylığı ve engelli aylıkları ile ilgili yazılı açıklama yaptı.

    Şubat ayı içerisinde yaklaşık 1 milyar 31 milyon lira tutarında yaşlı aylığı yardımında bulunacaklarını belirten Yanık, "Ödeme dönemi içerisinde yaklaşık 799 milyon TL de engelli aylığı ödemesi yapılacak." bilgisini paylaştı.

    Bu kapsamda toplamda 1 milyar 830 milyon lira ödeme gerçekleştireceklerini ifade eden Bakan Yanık, şunları kaydetti:

    "Ocak ayı memur maaş katsayısında yapılan yeni düzenlemeyle birlikte yaşlı aylığı 828 liradan 1084 liraya, yüzde 40-69 engelli aylığı 661 liradan 865 liraya yüzde 70 ve üzeri engelli raporu bulunan vatandaşların aylığı da 991 liradan 1298 liraya yükseldi.

    Bu doğrultuda şubat ayı yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını ocak ayından kaynaklanan farkı ile birlikte hesaplara yatırıyoruz. Ödemelerin tüm engelli ve yaşlı vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum."

        Bakan Yanık, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar çerçevesinde yürütüldüğünü ifade etti.

        Engelli ve yaşlılara yönelik kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirdiklerini belirten Yanık, hayata etkin katılım ve bağımsız yaşam için eğitimden sağlığa, ekonomiden sosyal hayata her alanda engelli ve yaşlıların yanında olduklarının altını çizdi.
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        Haberler Ekonomi Yaşlı ve engelli maaşları ne zaman yatacak, tarih belli oldu mu? 2022 yaşlı ve engelli maaşları ne kadar, bayramdan önce ödenir mi?
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