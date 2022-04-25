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    • Ekonomi
    • 25.04.2022 11:40
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    • 25.04.2022 11:40
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    Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2022 Nisan ayı enflasyon beklentisi netleşti mi?

    Mayıs ayına sayılı günler kala "enflasyon oranı" hakkındaki araştırmalarda arama motorlarında artış yaşandığı görülüyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulacak rakamlar için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Özellikle şu sıralar "Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar oldu?" sorusunun yanıtı merak edilmeye başlandı. Peki, 2022 Nisan ayı enflasyon beklentisi netleşti mi? İşte enflasyon oranı hakkında son bilgiler...

    takvim.com.tr
    Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak 2022?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Mayıs ayına sayılı günler kala"Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu merak konusu oldu. İşte Nisan ayı enflasyon beklentisi 2022!

    NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI VE MAYIS AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Nisan ayı enflasyon rakamları 2 Nisan Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Mayıs ayı kira artış oranı da belli olacak...

    MART AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.

    Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.

    TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.

        2022 MART KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI?

        2022 Mart ayı kira artış oranı belli oldu. TÜFE'nin on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart ayı için yüzde 25,98 oldu.
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        Haberler Ekonomi Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2022 Nisan ayı enflasyon beklentisi netleşti mi?
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