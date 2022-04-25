Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Mayıs ayı kira artış oranı ne kadar? 2022 Nisan ayı enflasyon beklentisi netleşti mi?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanacak olan enflasyon oranları için geri sayım başladı. Ekonomi alanında pek çok konuda belirleyici olacak olan enflasyon rakamları Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından her ay düzenli olarak açıklanıyor. Mayıs ayına sayılı günler kala"Nisan ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?" sorusu merak konusu oldu. İşte Nisan ayı enflasyon beklentisi 2022!
NİSAN AYI ENFLASYON RAKAMLARI VE MAYIS AYI KİRA ZAMMI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Nisan ayı enflasyon rakamları 2 Nisan Pazartesi günü açıklanacak. Enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından Mayıs ayı kira artış oranı da belli olacak...
MART AYI ENFLASYON ORANI YÜZDE KAÇ?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) mart ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ile Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) rakamlarını açıkladı.
Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi martta aylık bazda yüzde 5,46, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi yüzde 9,19 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 61,14, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 114,97 oldu.
TÜFE'de 2022 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 5,46, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 22,81, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 61,14 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 29,88 artış gerçekleşti.