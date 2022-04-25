🚦Motorin fiyatları indirim son dakika! 🚘25 Nisan benzin ve mazota indirim geldi mi? 1 LT benzin ve motorin kaç para? BP, Shell, PO güncel akaryakıt fiyatları!

BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 102,38 DOLAR

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 102,38 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 108,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,55 düşüşle 102,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,40 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlardaki düşüşte, Çin'deki Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden karantina önemleri ve ABD'de olası faiz artırımının yol açtığı talep belirsizlikleri etkili oldu.