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    • Ekonomi
    • 25.04.2022 14:30
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    • 25.04.2022 14:41
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    🚦Motorin fiyatları indirim son dakika! 🚘25 Nisan benzin ve mazota indirim geldi mi? 1 LT benzin ve motorin kaç para? BP, Shell, PO güncel akaryakıt fiyatları!

    Hafta başında güncel benzin ve motorin fiyatları hakkında aramalar hız kazandı. Geçtiğimiz hafta 107 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol fiyatları bugün 102,38 dolardan işlem görüyor. Bu düşüşün ardından araç sürücüleri benzin ve mazota indirim gelip gelmeyeceğini merak edip araştırmaya başladı. Peki, Motorin fiyatları indirim son dakika geldi mi? 25 Nisan benzin ve mazota indirim gelecek mi? 1 LT benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar!

    takvim.com.tr
    🚦Motorin fiyatları indirim son dakika!

    Brent petrol fiyatlarında yaşanan son dakika düşüşün ardından gözler akaryatkıt fiyatlarıne çevrildi. Araç sahipleri benzin ve motorine indirim gelecek mi? Sorusunu arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Motorin fiyatları indirim son dakika geldi mi? 25 Nisan benzin ve mazota indirim gelecek mi? 1 LT benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar!

    BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?

    Benzin ve motorin fiyatlarına 25 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde indirim gelmedi.

    Geçtiğimiz hafta 107 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol fiyatları güne 102 dolara kadar geriledi.

    İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 25 NİSAN 2022

    İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL

    İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,01 TL

    İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,03 TL

    İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI

    İzmir'de benzin litre fiyatı 19,11 TL

    İzmir'de motorin litre fiyatı 22,101 TL

    ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI

    Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL

    Ankara'da motorin litre fiyatı 22,11 TL

        BRENT PETROLÜN VARİL FİYATI 102,38 DOLAR

        Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 102,38 dolardan işlem görüyor.

        Cuma günü 108,76 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 106,15 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 10.16 itibarıyla kapanışa göre yüzde 3,55 düşüşle 102,38 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 98,40 dolardan alıcı buldu.

        Fiyatlardaki düşüşte, Çin'deki Kovid-19 salgını nedeniyle devam eden karantina önemleri ve ABD'de olası faiz artırımının yol açtığı talep belirsizlikleri etkili oldu.

        Perşembe günü, Uluslararası Para Fonu Bahar Toplantıları kapsamında küresel ekonomiye ilişkin düzenlenen panelde konuşan ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Fed'in 3-4 Mayıs'taki toplantısında 50 baz puanlık faiz artışının "masada" olduğunu söyledi.

        Çin'in en büyük kenti Şanghay'da 28 Mart'ta ilan edilen kapanmayla birlikte Asya ekonomilerinden gelen olumsuz üretim sinyalleri ise talep yönlü endişeleri artırıyor.

        Brent petrolde teknik olarak 102,87 ile 104,05 dolar aralığının direnç, 101,69 ile 100,51 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği ifade ediliyor.
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        Haberler Ekonomi 🚦Motorin fiyatları indirim son dakika! 🚘25 Nisan benzin ve mazota indirim geldi mi? 1 LT benzin ve motorin kaç para? BP, Shell, PO güncel akaryakıt fiyatları!
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