🚦Motorin fiyatları indirim son dakika! 🚘25 Nisan benzin ve mazota indirim geldi mi? 1 LT benzin ve motorin kaç para? BP, Shell, PO güncel akaryakıt fiyatları!

Brent petrol fiyatlarında yaşanan son dakika düşüşün ardından gözler akaryatkıt fiyatlarıne çevrildi. Araç sahipleri benzin ve motorine indirim gelecek mi? Sorusunu arama motorlarında araştırmaya başladı. Peki, Motorin fiyatları indirim son dakika geldi mi? 25 Nisan benzin ve mazota indirim gelecek mi? 1 LT benzin ve motorin kaç TL oldu? İşte güncel fiyatlar!
BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI DÜŞTÜ MÜ?
Benzin ve motorin fiyatlarına 25 Nisan Pazartesi yani haftanın ilk iş gününde indirim gelmedi.
Geçtiğimiz hafta 107 dolar seviyesine kadar gerileyen brent petrol fiyatları güne 102 dolara kadar geriledi.
İSTANBUL GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 25 NİSAN 2022
İstanbul Avrupa yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,00 TL
İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 19,01 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 22,01 TL
İstanbul motorin litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 22,03 TL
İZMİR AKARYAKIT FİYATLARI
İzmir'de benzin litre fiyatı 19,11 TL
İzmir'de motorin litre fiyatı 22,101 TL
ANKARA BENZİN VE MOTORİN FİYATLARI
Ankara'da benzin litre fiyatı 19,11 TL
Ankara'da motorin litre fiyatı 22,11 TL