Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı 2022? Memur maaşları erken ödenecek mi?

Ekonomi gündeminde milyonlarca kişi memur maaşları bayramdan önce yatacak mı 2022 sorusunun yanıtını araştırıyor. 2022 Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala heyecan dorukta ve bayram ikramiyelerini bekleyenlerin yanı sıra memur olarak görev yapan vatandaşlar maaşlarını erkenden alıp alamayacaklarını merak ediyor. Bayram masrafları için maaşlarını erken almanın hayalini kuran çalışanlar için memur maaşları erken ödenecek mi sorusunun yanıtını haberimizde derledik.
MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Memur maaşları her ayın 15'inde yatmaktadır. Memur maaşlarının Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatıp yatmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi, geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekildedir:
Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba