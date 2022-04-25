Kimpur halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KİMPUR (Kimteks) borsada ne zaman işlem görecek? Borsa kodu...

Kimpur halka arz sonuçları açıklandı mı? Sorusu yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 20 Nisan'da başlayan halka arz işlemleri 22 Nisan'da sona ermişti. Şimdi gözler Kimpur halka arz sonuçlarına ve borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. Peki, Kimpur halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KİMPUR (Kimteks) borsada ne zaman işlem görecek? İşte konu hakkında detaylar!
KİMPUR HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
Kimpur Kimteks halka arz işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapıldı. Hisse kodu "KMPUR" olarak belirlenen Kimteks'in talep toplama fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlenmişti. Halka arz sonuçları hakkında henüz açıklama gelmedi...
KİMPUR HALKA ARZ DETAYLARI
Şirket: Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı (%35) ve Ortak Satışı (%65)
Halka Arz Yöntemi: "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" – Oransal Dağıtım
Halka Arz Edilecek Hisseler: 3.000.000 TL (ek satış dahil 37.950.000 TL)