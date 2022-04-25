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    • Ekonomi
    • 25.04.2022 09:38
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    • 25.04.2022 09:38
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    Kimpur halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KİMPUR (Kimteks) borsada ne zaman işlem görecek? Borsa kodu...

    Kimpur halka arz sonuçları hakkında aramalar sabah saatlerinden itibaren yükselişe geçti. Kimpur Kimteks halka arz işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılmıştı. Hisse kodu "KMPUR" olarak belirlenen Kimteks'in talep toplama fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlendi. Yatırımcılar şimdi, "Kimpur halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KİMPUR (Kimteks) borsada ne zaman işlem görecek? " sorularının yanıtını merak edip araştırmaya başladı. İşte tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Kimpur halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

    Kimpur halka arz sonuçları açıklandı mı? Sorusu yatırımcıların gündeminde yer alıyor. 20 Nisan'da başlayan halka arz işlemleri 22 Nisan'da sona ermişti. Şimdi gözler Kimpur halka arz sonuçlarına ve borsada işlem göreceği tarihe çevrildi. Peki, Kimpur halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KİMPUR (Kimteks) borsada ne zaman işlem görecek? İşte konu hakkında detaylar!

    KİMPUR HALKA ARZ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    Kimpur Kimteks halka arz işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapıldı. Hisse kodu "KMPUR" olarak belirlenen Kimteks'in talep toplama fiyatı ise 29,00 TL olarak belirlenmişti. Halka arz sonuçları hakkında henüz açıklama gelmedi...

    KİMPUR HALKA ARZ DETAYLARI

    Şirket: Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
    Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı (%35) ve Ortak Satışı (%65)
    Halka Arz Yöntemi: "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" – Oransal Dağıtım
    Halka Arz Edilecek Hisseler: 3.000.000 TL (ek satış dahil 37.950.000 TL)

        Sermaye: 110.000.000 TL (mevcut) - 121.550.000 TL (arz sonrası)
        Halka Açıklık Oranı: %27,15 (ek satış olursa %31,22)
        Halka Arz Fiyatı: 29,00 TL
        Halka Arz Büyüklüğü: 957 milyon TL (ek satış olursa 1100 milyon TL)
        Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri: 3,52 milyar TL
        İşlem Görme Yeri: Borsa İstanbul A.Ş.
        Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır.

        Satmama Taahhütü: Şirket ve Ortaklar, Şirket'in birincil halka arzını takiben, halka arz edilen payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başladığı tarihten itibaren 12 ay boyunca satmama taahhüdü vermiştir.
        Tahsisat Grupları: %60 Bireysel %40 Kurumsal
        Halka Arz Zamanlaması: 20-21 -22 Nisan

        KİMPUR HAKKINDA

        1983: Kimteks Kimya, suni deri, ayakkabı tabanı, kauçuk, yapıştırıcı ve boya sektörlerine hammadde tedariki sağlanması amacıyla kurulmuştur.

        1999: Poliüretan Sistem Evi yatırımı ile Ayakkabı Taban Sistemleri, Esnek Köpük Sistemleri, Sert Köpük Sistemler, Polyester Polioller ve Case Kaplama, Yapıştırıcı, Mastik ve Elastomerleri'de içeren 5 ana ürün grubunda üretim, satış ve dağıtıma Hadımköy tesisinde başlamıştır.

        2008: Üretim tesisi Gebze Plastikçiler Organize Sanayi Bölgesi'ne taşınmıştır. Halen üretime Gebze'deki tesiste devam edilmektedir.

        2009: Devam etmekte olan ayakkabı sektörünün yanı sıra izolasyon paneli ve beyaz eşya sektörü için izolasyon amaçlı sert köpük sistemleri geliştirilerek ürün grubuna eklenmiştir.

        2010: Otomotiv ve mobilya endüstrisinde kullanılmak üzere esnek köpük sistemleri (FLEX) geliştirilmiş olup ürün grubuna eklenmiştir.

        2015: Kimteks Kimya, iki iş grubunda iki farklı firma olarak devam etme kararı alarak asimetrik bölünme işlemi ile poliüretan iş kolunu Kimpur şirketi altında yürütme kararı aldı. Kimteks Kimya hammadde distribütörlük ve dağıtım faaliyetlerine devam etmektedir.

        2016: Kimteks Poliüretan, "Yeniden Yapılanma – Değişim" programı başlatmış olup 26 kişilik Ar-Ge ekibi kurulmuştur.

        2020: Poliüretan hammadde satışları başlatılmıştır.

        2021: EVA ürün grubunda üretim faaliyeti göstermek üzere Kimplast firmasının kuruluşu gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Avrupa'da faaliyetleri genişletmek amacıyla bir şirket satın alınması için karar alınmıştır. Malta merkezli olmak üzere %100 Kimpur iştiraki olan Kimpur Malta kurulmuştur.
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        Haberler Ekonomi Kimpur halka arz sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? KİMPUR (Kimteks) borsada ne zaman işlem görecek? Borsa kodu...
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