Emekli, memur, memur emeklileri, engelli maaşları erken yatacak mı? Maaşlar bayramdan önce mi yatacak?

Bu yıl 2 Mayıs'a denk gelen Ramazan Bayramı için SGK ve Bağkur emeklileri maaşlarını almış olacak.

Henüz resmi bir açıklama gelmese de, önceki yıllarda emekli maaşları bayramlardan önce ödenmişti. Emekli sandığı emeklileri için ise, maaşların bu sene bayrama denk gelmesi nedeniyle erken ödeme talimatının verilmesi bekleniyor.