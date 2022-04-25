Ramazan Bayramı bu sene 2 Mayıs'a denk geliyor. Emekliler, memurlar, engelliler maaş ödemelerinin erken yatırılıp yatırılmayacağını merak edip araştırmaya başladı. Peki, Emekli, memur, memur emeklileri, engelli maaşları erken yatacak mı? Maaşlar bayramdan önce mi yatacak? İşte konu hakkında son gelişmeler...
EMEKLİ MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATAR MI?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaşı ödemlerinde yığılmanın önüne geçmek için emekli aylık ödemelerini farklı günlerde gerçekleştiriyor.
4/c kapsamında (Emekli Sandığı) emekli olan kişiler her ayın 1 – 5'i arasında maaş ödemelerini alırken, SSK ve Bağ Kur emeklileri için 17 ve 28 arasında ödeme gerçekleştiriliyor.
Emekli vatandaşların emekli maaşları eğer cumartesi gününe denk geliyorsa cuma günü, pazar gününe denk geliyorsa pazartesi günü alırlar.
Bu yıl 2 Mayıs'a denk gelen Ramazan Bayramı için SGK ve Bağkur emeklileri maaşlarını almış olacak.
Henüz resmi bir açıklama gelmese de, önceki yıllarda emekli maaşları bayramlardan önce ödenmişti. Emekli sandığı emeklileri için ise, maaşların bu sene bayrama denk gelmesi nedeniyle erken ödeme talimatının verilmesi bekleniyor.