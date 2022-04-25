14,90 TL'ye satılıyor! Yeni hafta indirimleriyle geldi! A101 25 Nisan 2022 et, tuz, şeker, Ayçiçek yağı, çay, tuvalet kağıdı, spot ürün fiyatları!

Yeni haftaya yeni A101 kataloğu! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde merak konusu oldu. Gündemde en çok araştırılan zincir marketler arasında yer alan A101'in 25 Nisan'da indirimdeki ürünleri araştırılıyor. Bizler de bu içeriğimizde en yeni A101 aktüel ürünler kataloğuna yer verdik. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bayrama artık sayılı günler kaldı. A101 başta olmak üzere bir çok zincir market aktüel kataloğunu ona göre hazırladı. İşte A101 güncel indirim kataloğu...