SGK denetmenine 3600 ek gösterge

Kamu çalışanlarının heyecanla beklediği 3600 ek gösterge çalışmaları devam ederken Sosyal güvenlik denetmenleri taleplerini açıkladı. Sosyal Güvenlik Denetmenleri Derneği İstanbul Şube Başkanı Mustafa Şahin, her yıl milyonlarca lira kamu zararının önüne geçen, sosyal güvenlik denetmenlerinin 2200 olan ek göstergelerinin 3600'e yükseltilmesini istediklerini söyledi.

Benzer işi yapan kamu görevlileri ile aralarında farklar oluştuğunu belirten Şahin "Özlük hakları konusunda sosyal güvenlik denetmenleri aynı işi yaptıkları; giriş şartları, yetki-yeterlik sınav süreçleri benzer olan diğer denetim birimlerinin (Müfettiş, denetçi, kontrolör) çok gerisinde kalmıştır. Müfettiş, denetçi ve kontrolörler için ek gösterge oranı 3600, makam tazminatı oranı 2000, görev tazminatı oranı 8000 rakamlarına ve %125 - %180 arasında değişen özel hizmet tazminatına sahipken; Sosyal Güvenlik Denetmenleri 2200 ek gösterge rakamına, %92-%125 arasında değişen özel hizmet tazminatına sahiptirler. Aradaki maaş farkı 2022 yılında ortalama 3.000.00 TL'dir. Bu durum özveri ile çalışmakta olan Sosyal Güvenlik Denetmenlerinin motivasyonunu olumsuz yönde etkilemekte, maddi ve manevi anlamda da Denetmenleri sıkıntıya düşürmektedir" dedi.