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    • Ekonomi
    • 24.04.2022 15:11
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    • 24.04.2022 15:13
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    FED faiz toplantısı ne zaman 2022? FED faiz artırırsa altın ve dolar ne olur? Mayıs ayı FED faiz kararı (beklentisi)

    FED faiz kararı için geri sayım başladı. FED Başkanı Powell ise daha önce yaptığı konuşmada, gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının söz konusu olabileceği mesajını vermişti. Peki, FED faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2022 FED toplantısı hangi tarihte? Fed Başkanı’ndan faiz artışı beklentisi!

    takvim.com.tr
    FED faiz toplantısı ne zaman 2022? FED faiz artırırsa altın ve dolar ne olur? Mayıs ayı FED faiz kararı beklentisi

    FED toplantısının tarihi için geri sayım başladı. Küresel piyasalarda gözlerin çevrildiği ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısının ardından yayınlanan tutanaklarda, bilanço daraltma planının mayıs toplantısında onaylanması beklentisi dikkat çekmişti. Öte yandan FED Başkanı Powell ise daha önce yaptığı konuşmada, gelecek toplantıda 50 baz puanlık faiz artışının söz konusu olabileceği mesajını vermişti. Politika faizini yüzde 0.25-0.50 aralığına yükselten FED bir sonraki toplantısını 3-4 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirecek.

    FED TOPLANTISI NE ZAMAN YAPILACAK?

    Fed'in 2022 yılı toplantı tarihleri belli oldu. İlk toplantı 25-26 Ocak 2022 tarihleri arasında yapılmıştı. İkinci toplantı ise 15-16 Mart tarihlerinde gerçekleşmişti. Üçüncü toplantı da 3-4 Mayıs tarihinde yapılacak.

    FED MART AYI FAİZ KARARINI AÇIKLADI

    ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti. Bu kararla birlikte Fed 3 yıl sonra ilk kez faiz artışına gitmiş oldu.

    ABD Merkez Bankası (Fed) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) beklendiği gibi politika faizini yükseltti. Böylelikle Fed, Kasım 2018'den bu yana ilk kez faiz artışı kararı vererek politika faizini 25 baz puan artırdı ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltti.

        FOMC tutanaklarındaki detaylar şöyle:

        * Ukrayna'nın Rusya tarafından işgal edilmesi devasa insani ve ekonomik sıkıntılara neden oldu, işgalin ABD ekonomisi için etkisi belirsiz, ancak yakın vadede enflasyon üzerinde yukarı yönlü ek baskı ve ekonomik faaliyetler üzerinde baskı yaratması olası.

        * Ekonomik aktivite ve istihdam göstergelerinde toparlanma sürdü, son aylarda işsizlik oranı önemli ölçüde azaldı.

        FED TOPLANTI TAKVİMİ

        2022 Mayıs FED toplantı tarihi 3 – 4 Mayıs

        2022 Haziran FED toplantı tarihi 14 – 15 Haziran

        2022 Temmuz FED toplantı tarihi 26 – 27 Temmuz

        2022 Eylül FED toplantı tarihi 20 – 21 Eylül
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        Haberler Ekonomi FED faiz toplantısı ne zaman 2022? FED faiz artırırsa altın ve dolar ne olur? Mayıs ayı FED faiz kararı (beklentisi)
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