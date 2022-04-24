14,90 TL'ye satılıyor! Yeni hafta indirimleriyle geldi! A101 25 Nisan 2022 et, tuz, şeker, Ayçiçek yağı, çay, tuvalet kağıdı, spot ürün fiyatları!

Yeni haftaya yeni A101 kataloğu! A101'de bu hafta hangi ürünler indirimde merak konusu oldu. Gündemde en çok araştırılan zincir marketler arasında yer alan A101'in 25 Nisan'da indirimdeki ürünleri araştırılıyor. Bizler de bu içeriğimizde en yeni A101 aktüel ürünler kataloğuna yer verdik. Ramazan Bayramı bu yıl 2 Mayıs'ta başlayacak. Bayrama artık sayılı günler kaldı. A101 başta olmak üzere bir çok zincir market aktüel kataloğunu ona göre hazırladı. İşte A101 güncel indirim kataloğu...
A101 AYÇİÇEK YAĞI İNDİRİMLİ FİYATI
A101'in indirimli ürünler listesinde Sırma Ayçiçek yağının 26,95'ten 14,90'a düştüğü görülüyor.
A101 25 NİSAN AKTÜEL ÜRÜNLERİ
A101'de bu hafta sürpriz indirimler yer alıyor. Gıda ürünlerinin yanı sıra teknolojik aletlerde de vatandaşları büyük indirimler bekliyor. İşte 25 Nisan A101 aktüel ürünler kataloğu tam liste;
A101 İNDİRİMLERİ 25 NİSAN 2022