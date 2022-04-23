SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere son dakika 5.000 TL müjdesi! Ve netleşti! Başvuran hemen alıyor!

SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere 5.000 verilecek. Bu anlamda maaşlarını Halkbank'tan alan emekilere 5.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için 1.58 faiz oranıyla kredi verilecek. Bu kredinin geri ödemesi ise 3 sene vadeli olarak yapılacak. Şayet emekli maaşınızı almakta olduğunuz bankanızdan kredi talebinde bulunursanız sizin bütün bilgileriniz zaten bankada olduğundan sizden herhangi bir belge istenmemekte sadece sözleşme imzalatılmaktadır.
Emekli vatandaşlar için harekete geçildi. İsteyen emekliler 5 bin TL ödeme alıyor. Başvuru yapılması gerekiyor. Taahhüt şartı bulunuyor. Halkbank resmen duyurdu. Emeklilere özel kredi paketi hayata geçirildi. Halkbank'tan emeklilere mini kredi paketi. İşte başvuru koşulları ve gerekli şartlar... Emekli olan kişilerin kredi ihtiyacı olması durumunda yapması gereken ilk şey emekli maaşı aldığı bankadan kredi talebinde bulunmasıdır. Çünkü maşının yattığı bankadan kredi talep etmesi banka için güven vereceği gibi faiz oranı da düşük olmaktadır.
Maaşını Halkbank'a taşıyan ya da taşımayı taahhüt eden emekliler 5 bin TL kredi kullanabiliyor. Emekliler 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık yüzde 1,58 faiz oranı ve uygun geri ödeme koşulları ile kredi kullanabiliyor. Emekliler kredi geri ödemelerini, aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, serbest ödemeli olarak seçebiliyorlar.