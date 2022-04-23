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    • Ekonomi
    • 24.04.2022 10:54
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    • 24.04.2022 10:55
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    SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere son dakika 5.000 TL müjdesi! Ve netleşti! Başvuran hemen alıyor!

    Emekliler 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık yüzde 1,58 faiz oranı ve uygun geri ödeme koşulları ile kredi kullanabiliyor. Emekli olan kişilerin kredi ihtiyacı olması durumunda yapması gereken ilk şey emekli maaşı aldığı bankadan kredi talebinde bulunmasıdır. Çünkü maşının yattığı bankadan kredi talep etmesi banka için güven vereceği gibi faiz oranı da düşük olmaktadır.

    takvim.com.tr
    Başvuran hemen alıyor! Emeklilere 5.000 TL müjdesi!

    SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere 5.000 verilecek. Bu anlamda maaşlarını Halkbank'tan alan emekilere 5.000 TL'ye kadar nakit ihtiyaçlarını karşılamaları için 1.58 faiz oranıyla kredi verilecek. Bu kredinin geri ödemesi ise 3 sene vadeli olarak yapılacak. Şayet emekli maaşınızı almakta olduğunuz bankanızdan kredi talebinde bulunursanız sizin bütün bilgileriniz zaten bankada olduğundan sizden herhangi bir belge istenmemekte sadece sözleşme imzalatılmaktadır.

    Emekli vatandaşlar için harekete geçildi. İsteyen emekliler 5 bin TL ödeme alıyor. Başvuru yapılması gerekiyor. Taahhüt şartı bulunuyor. Halkbank resmen duyurdu. Emeklilere özel kredi paketi hayata geçirildi. Halkbank'tan emeklilere mini kredi paketi. İşte başvuru koşulları ve gerekli şartlar... Emekli olan kişilerin kredi ihtiyacı olması durumunda yapması gereken ilk şey emekli maaşı aldığı bankadan kredi talebinde bulunmasıdır. Çünkü maşının yattığı bankadan kredi talep etmesi banka için güven vereceği gibi faiz oranı da düşük olmaktadır.

    Maaşını Halkbank'a taşıyan ya da taşımayı taahhüt eden emekliler 5 bin TL kredi kullanabiliyor. Emekliler 5.000 TL'ye kadar olan nakit ihtiyaçları için aylık yüzde 1,58 faiz oranı ve uygun geri ödeme koşulları ile kredi kullanabiliyor. Emekliler kredi geri ödemelerini, aylık eşit taksitli, artan taksitli, azalan taksitli, 3 ayda bir eşit taksitli, serbest ödemeli olarak seçebiliyorlar.

        Emekliye kredi veren bankalar

        Şayet emekli maaşınızı almakta olduğunuz bankanızdan kredi talebinde bulunursanız sizin bütün bilgileriniz zaten bankada olduğundan sizden herhangi bir belge istenmemekte sadece sözleşme imzalatılmaktadır. Ancak yüksek kredi talep edildiğinde ve emekli maaşını aşan tutarlarda (ev, araba kredisi gibi kredi taleplerinde) ise, o zaman banka kefil ya da ipotek işlemini devreye sokabilir.

        Maaşınızı almadığınız herhangi bir bankadan kredi talep ettiğinizde banka sizin kredi notunuza bakarak ve gelirinizi göz önünde tutarak kredi vermektedir.

        Emekli olan kişilerin kredi ihtiyacı olması durumunda yapması gereken ilk şey emekli maaşı aldığı bankadan kredi talebinde bulunmasıdır. Çünkü maşının yattığı bankadan kredi talep etmesi banka için güven vereceği gibi faiz oranı da düşük olmaktadır.

        Bankaların büyük bir kısmı emeklilerin kendi bankasını kullanmasını istemesi, gelir seviyesi düşük olsa da daha istikrarlı ve hesabını bilen geri ödemelerde aksatmalar yapmayan kesim olmasından kaynaklanmaktadır.

        Emekliye yüksek promosyon ödemesi de var

        Emekli maaşlarına 2022 yılı için yapılan zam oranlarının belirlenmesinin ardından, maaşını ilgili bankalara taşımayı kabul eden emekliye özel yüksek promosyon fırsatları sunuluyor. 2.750TL'ye varan yüksek nakit promosyon fırsatları ile vatandaşların maaşına ek destek alması sağlanacak. Bankaların emeklilere özel sunduğu nakit promosyon fırsatlarının yanı sıra birçok bankacılık hizmetinin de emeklilere özel cazip seçenekler ile gerçekleştirilmesi sağlanıyor.

        Yapı Kredi Bankası emekli promosyonu ne kadar?

        Yapı Kredi Bankası tüm SGK emeklilerinin 2022 yılında yüksek oranda promosyon ödemesi almasını sağlayacak. 2.750 TL'ye varan nakit promosyon fırsatından yararlanmak isteyenlerin, 28 Şubat 2022 tarihine kadar emekli maaşlarını Yapı Kredi'ye taşımaları gerekecektir. 3 yıllığına maaşlarını taşımayı taahhüt eden emeklilere ek ödeme avantajları sağlanmaktadır.

        Aylık emekli maaşı oranlarına göre hesaplamalar yapılmaktadır. Buna göre aylık net aylığı 1.499 TL'ye kadar olanlara 1.650 TL ödeme yapılması hedeflenirken, 2.500 TL ve üzerinde maaş alan emeklilere ise 2.500 TL nakit promosyon artı 250 TL'ye varan ek ödeme fırsatları sunulmaktadır.

            Garanti BBVA emekli promosyonu ne kadar?

            Emekli maaşını Garanti BBVA'ya taşıyanlar için emekli promosyon oranları 2022 yılında 2.500 TL'ye kadar verilecek. Her bir arkadaşını da Garanti BBVA'ya getiren emekliler için ayrıca 250 TL ek nakit ödülü de verilmektedir. 28 Şubat 2022 tarihine kadar emekli maaşını taşımayı taahhüt edenlere özel cazip seçenekler sunulacaktır.

            TEB emekli promosyonu ne kadar?

            TEB emekli maaşını taşıyan tüm SGK emeklisinin, 2 veya daha fazla otomatik fatura ödeme talimat vermesi halinde 2.750 TL'ye varan ek nakit ödülü kazanmasını sağlıyor. Emeklilere özel bankacılık hizmetlerini birçok avantaj ile sağlayan TEB, emekli tanıdıklarını getirene ise toplamda 2.500 TL nakit ödül sağlayacak.
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            Haberler Ekonomi SGK-SSK ve Bağkur'lu emeklilere son dakika 5.000 TL müjdesi! Ve netleşti! Başvuran hemen alıyor!
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