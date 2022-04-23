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    • Ekonomi
    • 23.04.2022 13:40
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    • 23.04.2022 13:40
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    90 gün ertelemeli ödemenin detayları netleşti! Başvuran tüm vatandaşlara hemen 6.000-8.000 ve 10.000 TL kredi verilecek!

    Kredi çekmek isteyenler hem devlet bankaları hem de özel bankalardaki faiz oranlarını karşılaştırıp bütçelerine en ideal kampanyayı seçiyor. Bazı bankalar da Nisan ayına özel bahar kredisi, 3 ay ertelemeli kredi gibi kampanyalar sunuyor. Peki, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Garanti Bankası, ING Bank, TEB, Akbank, YapıKredi ve İş Bankası hangi faiz oranlarıyla kredi olanağı sunuyor? İşte banka banka faiz oranları ve taksit bilgileri…

    takvim.com.tr
    Başvuran tüm vatandaşlara hemen 6.000-8.000 ve 10.000 TL kredi verilecek!

    Kredide bahar fırsatı... Bankalar faiz oranları Nisan ayında güncelledi. Kredi çekmek isteyen ve kredi faizlerini öğrenmek isteyen vatandaşlar tüketici kredisi amacıyla son rakamları araştırıyor.

    QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

    QNB Finansbank müşterilerine 10 bin liralık tüketici kredisinde 1.79 oranında faiz sunuyor. Sonuç olarak QNB Finansbank'tan 24 ay geri ödemeli 10 bin TL tüketici kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 544 lira 90 kuruş oluyor.

    VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

    Vakıfbank müşterilerine 10 bin liralık tüketici kredisinde 1.55 oranında faiz sunuyor. Sonuç olarak Vakıfbank'tan 24 ay geri ödemeli 10 bin TL tüketici kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 520 lira 36 kuruş oluyor.

    ZİRAAT BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

    Ziraat Bankası müşterilerine 10 bin liralık ihtiyaç kredisinde 1.94 oranında faiz sunuyor. Böylelikle Ziraat Bankası'ndan 24 ay geri ödemeli
    10 bin TL ihtiyaç kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 548 lira 56 kuruş oluyor.

    HALKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

    Halkbank müşterilerine 10 bin liralık tüketici kredisinde 1.94 oranında faiz sunuyor. Sonuç olarak Halkbank'tan 24 ay geri ödemeli 10 bin TL gereksinim kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 531 lira 83 kuruş oluyor.



        AKBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

        Akbank müşterilerine 10 bin liralık tüketici kredisinde 2.11 oranında faiz sunuyor. Sonuç olarak Akbank'tan 36 ay geri ödemeli 10 bin TL tüketici kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 426 TL oluyor.

        DENİZBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

        Denizbank müşterilerine 10 bin liralık tüketici kredisinde 1.69 oranında faiz sunuyor. Sonuç olarak Denizbank'tan 36 ay geri ödemeli 10 bin TL tüketici kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 394 lira oluyor.



        GARANTİ BANKASI BAHAR KREDİSİ

        Garanti Bankası müşterilerine bahar kredisi veriyor. 10 bin liralık tüketici kredisinde 2.45 oranında faiz sunuyor. Sonuç olarak Garanti Bankası'ndan 236 ay geri ödemeli 10 bin TL tüketici kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 453 TL oluyor.

        İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİ

        İş Bankası müşterilerine 10 bin liralık tüketici kredisinde 1.90 oranında faiz sunuyor. Sonuç olarak İş Bankası'ndan 36 ay geri ödemeli 10 bin TL tüketici kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 410 TL oluyor

        8000 TL 36 AY GERİ ÖDEME

        NOT: KREDİ FAİZ ORANLARI ANLIK OLARAK DEĞİŞMEKTEDİR
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        Haberler Ekonomi 90 gün ertelemeli ödemenin detayları netleşti! Başvuran tüm vatandaşlara hemen 6.000-8.000 ve 10.000 TL kredi verilecek!
            SON DAKİKA