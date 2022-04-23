90 gün ertelemeli ödemenin detayları netleşti! Başvuran tüm vatandaşlara hemen 6.000-8.000 ve 10.000 TL kredi verilecek!

QNB FİNANSBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

QNB Finansbank müşterilerine 10 bin liralık tüketici kredisinde 1.79 oranında faiz sunuyor. Sonuç olarak QNB Finansbank'tan 24 ay geri ödemeli 10 bin TL tüketici kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 544 lira 90 kuruş oluyor.



VAKIFBANK İHTİYAÇ KREDİSİ

Vakıfbank müşterilerine 10 bin liralık tüketici kredisinde 1.55 oranında faiz sunuyor. Sonuç olarak Vakıfbank'tan 24 ay geri ödemeli 10 bin TL tüketici kredisi çektiğinizde ödeyeceğiniz aylık taksit tutarı da 520 lira 36 kuruş oluyor.