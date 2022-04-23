📢6 bin TL maaşla çalışma fırsatı! 🔔KPSS şartı gerekmiyor! 📌Türk Telekom personel alımı başvuru şartları nelerdir? İşte kadrolar...

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TÜRK TELEKOM AÇIK KADROLAR
İşletme Sermayesi ve İştirak Finansmanı Uzman Yardımcısı
Alım Yapılacak Şehir: İstanbul
Son başvuru tarihi: 29.04.2022 17.00
Yayın Tarihi: 2.02.2022
UFRS Raporlama Uzmanı/ Kıdemli Uzmanı
Alım Yapılacak Şehir: İstanbul
Son başvuru tarihi: 29.04.2022 17.00
Yayın Tarihi: 2.02.2022
Finansal Karar Destek Uzmanı ( Pazarlama)
Alım Yapılacak Şehir: İstanbul
Son başvuru tarihi: 29.04.2022 17.00
Yayın Tarihi: 2.02.2022
Finansal Teknolojiler Kıdemli Analisti