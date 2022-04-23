1100 TL PANDEMİ YARDIMI SONUÇ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

E-Devlet üzerinden 1100 TL sosyal yardım parası sorgulamak amacıyla alttaki bağlantı üzerinden e-Devlet hesabınıza giriş yapın. Daha sonra arama butonu üzerinden Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sayfasından "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" bölümüne gelin. Daha sonra sorgulamak amacıyla düğmeye tıklayın.

Sosyal yardım müracaat sorgulama ekranı da müracaat ekranı ile aynı sayfada yer almaktadır. Dolayısıyla müracaatınızı tamamladıktan sonra detayları müracaat sayfasından görebilirsiniz.