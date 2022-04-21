Kmpur halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? KİMPUR borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvuru yapan ve onaylanan şirketler arasında yer alan KİMPUR'un halka arz bilgileri ve şirket profili ile ilgili bilgileri haberimizde derledik.
KİMPUR HALKA ARZ NE ZAMAN?
Kimpur Kimteks halka arz işlemleri 20-21-22 Nisan tarihlerinde yapılacak. Hisse kodu "KMPUR" olarak belirlenen Kimteks'in talep toplama fiyatı ise 29,00 TL.
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Şirket: Kimteks Poliüretan Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Halka Arz Şekli: Sermaye Artırımı (%35) ve Ortak Satışı (%65)
Halka Arz Yöntemi: "Sabit Fiyat ile Talep Toplama" – Oransal Dağıtım
Halka Arz Edilecek Hisseler: 3.000.000 TL (ek satış dahil 37.950.000 TL).
Sermaye: 110.000.000 TL (mevcut) - 121.550.000 TL (arz sonrası)
Halka Açıklık Oranı: %27,15 (ek satış olursa %31,22)
Halka Arz Fiyatı: 29,00 TL
Halka Arz Büyüklüğü: 957 milyon TL (ek satış olursa 1100 milyon TL)
Halka Arz Sonrası Piyasa Değeri: 3,52 milyar TL
İşlem Görme Yeri: Borsa İstanbul A.Ş.
Fiyat İstikrarı: Fiyat istikrarı payların Borsa İstanbul'da işlem görmeye başlamasından itibaren 30 gün olarak planlanmaktadır.