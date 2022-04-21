Hafta sonunu da kapsıyor! Tarım Kredi marketlerinde indirim furyası! 22 Nisan temel gıda fiyatları düştü! 4,90 TL, 5,90 TL, 6,25 TL, 11,75 TL...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde büyük kampanya başladı. Sebze-meyve ve temel gıda malzemelerinin indirimli fiyat listesi paylaşıldı. Katalogda peynir, pirinç, mercimek, şalgam, zeytinyağı gibi temel gıda ürünleri ve salatalık, limon, marul gibi sebze ve meyve ürünleri yer alıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri satışa indirimli olarak sunduğu ürünlerin tamamı...
Yüz binlerce müşteriye sahip olan market zinciri Tarım Kredi Kooperatif'in yeni indirim listesine haberimizde yer verdik.
İşte 21 Nisan güncel fiyatlar:
TARIM KREDİ MARKETLERİ GÜNCEL TEMEL GIDA FİYAT LİSTESİ
Nar Ekşisi: 28,90 TL
Beyaz Peynir 600 gr.: 47,90 TL
Akdu Peynirleri: 21,90 TL
Şalgam 1 Lt: 5,95 TL
Pizza Çeşitleri: 29,90 TL
Osmancık Pirinç 2,5 kg: 35,50 TL
Poşetli Tavuk kg: 79,90 TL
Un 5 kg: 45,00 TL
Yayla balı 400 gr: 24,90 TL
Filiz Çay: 42, 90 TL
Bezelye Konserve 670 gr: 5,90 TL
Zeytinyağı 5 Lt: 269,00 TL
Çorba Çeşitleri: 6,25 TL
Türk Kahvesi 250 gr: 35, 95 TL
Gül Reçeli 380 gr: 11,25 TL
Hurma 300 gr: 9,95 TL
Ramazan Erzak Kolisi: 169,00 TL
Kral Kemal Paşa 140 gr: 28,90 TL
Garnitür Konserve 550 gr: 4,90 TL
Makarna Çeşitleri 500 gr: 4,90 TL
Kırmızı Mercimek 2,5 kg: 48,90 TL