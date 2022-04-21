Hafta sonunu da kapsıyor! Tarım Kredi marketlerinde indirim furyası! 22 Nisan temel gıda fiyatları düştü! 4,90 TL, 5,90 TL, 6,25 TL, 11,75 TL...

Tarım Kredi Kooperatif marketlerinde büyük kampanya başladı. Sebze-meyve ve temel gıda malzemelerinin indirimli fiyat listesi paylaşıldı. Katalogda peynir, pirinç, mercimek, şalgam, zeytinyağı gibi temel gıda ürünleri ve salatalık, limon, marul gibi sebze ve meyve ürünleri yer alıyor. İşte Tarım Kredi Kooperatifi Marketleri satışa indirimli olarak sunduğu ürünlerin tamamı...