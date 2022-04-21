💰GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM, ATA ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 22 Nisan Cuma CANLI altın fiyatları yoğun olarak araştırılıyor. Altın almak isteyen vatandaşlar ve elindeki altını satmak isteyenler bugün altındaki son durumu araştırıyor. Altını yatırım aracı olarak görenler sıklıkla altında son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki 22 Nisan Cuma gününe düşüşle başlayan altın gün ortalarında yükselir mi? İşte anbean takip edebileceğiniz altın fiyatları!