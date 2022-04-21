💰GRAM, ÇEYREK, YARIM, TAM, ATA ALTIN, CUMHURİYET ALTINI NE KADAR, KAÇ TL OLDU? 21 Nisan Perşembe CANLI altın fiyatları yoğun olarak araştırılıyor. Altın almak isteyen vatandaşlar ve elindeki altını satmak isteyenler bugün altındaki son durumu araştırıyor. Altını yatırım aracı olarak görenler sıklıkla altında son dakika gelişmelerini takip ediyor. Peki 21 Nisan Perşembe gününe düşüşle başlayan altın gün ortalarında yükselir mi? İşte anbean takip edebileceğiniz altın fiyatları!