EYT çıkacak mı? 🔈Emeklilikte Yaşa Takılanlar için son durum nedir? 📌EYT için yasa ne zaman çıkacak, kimleri kapsayacak?

Şu anda Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak da tarif ettiğimiz bu sigortalıların maaşları hesaplanırken üç ayrı dönem alınıyor ve üç ayrı hesap yapılıp birleştiriliyor.

Maaşların kaç lira olacağını önceden bilmek kolay değil. Ama maaşı belirleyen parametreleri bilirsek, az çok ne alacağımızı tahmin edebiliyoruz. Maaşı belirlerken uygulanan formül aynı olsa da, kişilerin çalışma şartları, iş yerlerinin durumu, aylık kazançları, çalışma süreleri, hatta işe ara verip vermemiş olmaları bile maaşı etkiliyor.

EYT'DE SON DURUM NEDİR?



Geçtiğimiz günlerde AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili açıklama yaptı. Akbaşoğlu Akbaşoğlu, "Bu bağlamda asgari ücretli kardeşlerimizin de durumu ele alınacak. EYT'li kardeşlerimizle de helalleşeceğiz. " dedi