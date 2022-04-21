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    • Ekonomi
    • 21.04.2022 08:04
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    • 21.04.2022 08:04
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    2022 SSK, Bağkur, dul, yetim bayram ikramiyeleri kaç para oldu? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Yeni emekli olanlar ikramiye alacak mı?

    Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri için geri sayım başladı. Bayram öncesi ikramiye açıklaması bekleyen emekliler gelecek resmi açıklamalar ile ne kadar ikramiye alacaklarını öğrenebilecekler. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 SSK, Bağkur, dul, yetim bayram ikramiyeleri kaç para oldu? Yeni emekli olanlar ikramiye alacak mı?

    takvim.com.tr
    Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak 2022?

    Ramazan Bayramı ikramiyelerinin ne zaman yatacağı merak edilip araştırılmaya başlandı. Bayram ikramiyeleri geçen yıl 1.000 liradan 1.100 TL'ye çıkarılmıştı. Bu sene için yeni rakamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor. Peki, Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? 2022 SSK, Bağkur, dul, yetim bayram ikramiyeleri kaç para oldu? Yeni emekli olanlar ikramiye alacak mı? İşte merak edilenler!

    *Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?

    SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.

    *İkramiye için başvuru gerekiyor mu?
    Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.



    *Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?
    Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.

    *İkramiyelerden bir kesinti yapılabiliyor mu?
    Emeklilere ödenen bayram ikramiyelerinden herhangi bir kesinti yapılamıyor. Ayrıca bu ödemeler emeklinin borcu olsa dahi haciz konusu yapılamıyor.



        *Ne zaman ödenecek?

        Bu yıl Ramazan Bayramı 2-4 Mayıs'a denk geliyor. Ödemenin büyük ihtimalle 25-30 Nisan tarihleri arasında yapılması bekleniyor. Kurban Bayramı ikramiyesinin de 1-8 Temmuz'da ödeneceği tahmin ediliyor.

        *Yeni emekliler de alabilecek mi?

        İkramiyeden yararlanmak için 'ödemenin yapılacağı tarihte aylık almak' şartı aranıyordu. Geçen yıl bu ibare 'bayramın içinde bulunduğu ayda' şeklinde değiştirildi. Mayıs ayı sonuna kadar emekli, dul ya da yetim aylığı bağlananlar da Ramazan Bayramı ikramiyesini alabilecek. Mayıs'tan sonra Temmuz sonuna kadar aylık bağlananlar ise Kurban Bayramı ikramiyesinden yararlanacak.

        *Kaç lira ödeniyor?
        Emekli ikramiyeleri yasanın çıktığı ilk yılda her bayram için 1000 TL olarak belirlenmişti. Maaşı ne olursa olsun tüm emekliler her yıl 2000 TL ikramiye aldılar. Dul ve yetim maaşı alanlara ise hisse oranları nispetinde ödeme yapıldı. Geçen yıl ikramiye 1.100 TL'ye çıkartıldı. Yine dul yetim maaşı alanlar hissi oranında (örneğin yüzde 75) ikramiye alacak. Bu yıl yeni bir rakam belirlenirse tüm ikramiyeler de artmış olacak.

        *Yeni rakam belli mi?
        Bayram ikramiyesinin tutarı geçen yıl bin liradan bin 100 liraya çıkarılmıştı. Eğer tutarda artış yapılmazsa emekliler Ramazan Bayramı'nda bin 100'er lira alacak. Bu yıl iki bayramda toplam 2 bin 200 lira ödenecek. Ancak artış beklentileri de var. Burada 2 formül gündemde. İlk formül ikramiyenin 2 bin liraya yükseltilmesi, bu durumda iki bayramda toplam 4 bin lira ödenecek. İkinci formülde ise ikramiyelerin belli bir kurala bağlanması ve yıllık enflasyon oranında artış sağlanması üzerinde duruluyor. Bu seçenek kabul edilirse ikramiyeler yıllık enflasyona göre artırılacak. 2021 yılı enflasyonu yüzde 36.08 olduğu için bu yılki artış da bu oranda olacak. Emekli vatandaşların eline bu yıl bayram başına bin 500 lira geçecek. İki bayramda toplam ödeme 3 bin lira olacak. Yeni rakamı Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklaması bekleniyor…
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        Haberler Ekonomi 2022 SSK, Bağkur, dul, yetim bayram ikramiyeleri kaç para oldu? Ramazan Bayramı ikramiyeleri ne zaman yatacak? Yeni emekli olanlar ikramiye alacak mı?
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