Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı 2022? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Memur maaşları erken ödenecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı öncesinde maaşlarını alabilmenin hayalini kuruyor ve ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...
MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?
Memur maaşları her ayın 15'inde yatmaktadır. Memur maaşlarının Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatıp yatmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi, geldiğinde haberimizde yer alacaktır.
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2022 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekildedir:
Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba