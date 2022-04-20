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    • Ekonomi
    • 21.04.2022 00:09
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    • 21.04.2022 00:09
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    Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı 2022? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Memur maaşları erken ödenecek mi?

    Ekonomi gündeminde milyonlarca kişi memur maaşları bayramdan önce yatacak mı 2022 sorusunun yanıtını araştırıyor. 2022 Ramazan Bayramı'na az bir zaman kala heyecan dorukta ve bayram ikramiyelerini bekleyenlerin yanı sıra memur olarak görev yapan vatandaşlar maaşlarını erkenden alıp alamayacaklarını merak ediyor. Bayram masrafları için maaşlarını erken almanın hayalini kuran çalışanlar için memur maaşları erken ödenecek mi sorusunun yanıtını haberimizde derledik.

    takvim.com.tr
    Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı 2022?

    Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı 2022? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Memur maaşları erken ödenecek mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan milyonlarca vatandaş Ramazan Bayramı öncesinde maaşlarını alabilmenin hayalini kuruyor ve ödemelerin erken yapılıp yapılmayacağını öğrenmek istiyor. İşte detaylar...

    MEMUR MAAŞLARI BAYRAMDAN ÖNCE YATACAK MI?

    Memur maaşları her ayın 15'inde yatmaktadır. Memur maaşlarının Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatıp yatmayacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama gelmedi, geldiğinde haberimizde yer alacaktır.

    2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

    2022 Ramazan Bayramı tarihleri şu şekildedir:

    Ramazan Bayramı Arifesi - 1 Mayıs 2022 Pazar
    Ramazan Bayramı 1. Gün - 2 Mayıs 2022 Pazartesi
    Ramazan Bayramı 2. Gün - 3 Mayıs 2022 Salı
    Ramazan Bayramı 3. Gün - 4 Mayıs 2022 Çarşamba

        MEMUR ZAMMI NE KADAR YAPILACAK?

        Memur ve emekli maaşlarına enflasyon oranına göre zam yapılacak. Enflasyon farkı oluşması durumunda memur maaşlarına bu oran da yansıtılacak. Ocak ayında Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2022 yılında memur ve memur emeklilerine verilen ilk 6 ay için yüzde 5'lik zammı yüzde 7.5 olarak güncellediklerini açıkladı. Böylece memurlar yüzde 30.5 oranında zam almış oldu.

        SSK ve Bağ-Kur'dan emekli olanlara yapılan zam oranlarını belirleyen 2021 yılı Temmuz-Aralık enflasyon rakamı belli oldu. TÜİK'in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yüzde 36,08 olurken Aralık ayı TÜFE yüzde 13.58 olarak gerçekleşti.. Böylece emekliler yüzde 23,65 oranında zam almış oldu.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, en düşük emekli maaşını 1500 liradan 2500 liraya çıkardıklarını açıkladı. En düşük maaş alan emekliler böylece yüzde 66 oranında zam almış oldu.
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        Haberler Ekonomi Memur maaşları bayramdan önce yatacak mı 2022? Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiriyor! Memur maaşları erken ödenecek mi?
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