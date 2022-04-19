Yeni emekliler, engelliler ikramiye alıyor mu? Ramazan Bayramı emekli ikramiyeleri 2022 ne zaman, hangi gün verilecek? İkramiyelerden kesinti yapılabiliyor mu?

Emekli Bayram ikramiyesi hakkında araştırmalar yoğunluk kazandı. Emekli bayram ikramiyesi ne kadar, kaç TL oldu? 2022 Emekli Bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? Sorularına resmi açıklama geldi. Peki, yeni emekliler ikramiye alıyor mu? İkramiyelerden kesinti yapılabiliyor mu? İşte merak edilenler!
*Ne zaman ödenecek? Kaç TL olacak?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, bayramda emekliye bin 100 TL ikramiye verileceğini açıkladı. Bilgin, ödemelerin 28 - 29 Nisan'da yapılacağını duyurdu.
*Kimler ikramiye ödemesini alabiliyor?
SGK'dan yaşlılık, vazife malullüğü, malullük, ölüm aylığı ile sürekli iş göremezlik geliri alanlara ödenecek. Ayrıca SGK'dan aylık alan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahiplerine verilecek.
*İkramiye için başvuru gerekiyor mu?
Hayır emeklilerin ikramiyeleri için bir başvuru yapmalarına gerek bulunmuyor. Ödemeler otomatik olarak emekli maaşı aldıkları hesaplara yatırılacak. Bu konuda bazı dolandırıcılar emekliler ile irtibata geçiyor. Hiç kimseye bilgilerinizi vermeyin. Zaten otomatik olarak ikramiyeler yatırılıyor, bir işlem yapılmasına da gerek yok.
*Emekli maaşı olarak 2 aylık alanlar ne yapacak?
Eşinden ve kendi emekliliğinden dolayı iki maaş alanlarda 2 dosyadan hangisinde aylık oranı daha yüksek ise o dosya baz alınarak ödenecek. Böylece ikramiye tek bir dosya üzerinden ve bir adet verilmiş olacak.